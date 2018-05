Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach Sprung über 13 000 Punkte kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dax hat nach dem Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 13 000 Punkten am Vortag keine klare Richtung gefunden.



Der deutsche Leitindex stand kurz nach Handelsbeginn am Freitag 0,01 Prozent höher bei 13 115,79 Punkten.

Am Donnerstag hatte die seit Anfang April laufende Erholung des Dax Fahrt aufgenommen, nachdem er sich zuvor an den 13 000 Punkten festgebissen hatte. Ob der Ausbruch nach oben nachhaltig ist, muss sich erst noch zeigen. Während etwa der zuletzt schwächere Euro Rückenwind verliehen hatte, behalten Anleger die jüngst gestiegenen Renditen am US-Anleihenmarkt im Auge. Höhere Zinsen können die Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen schmälern. Zudem schwelt der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie Europa weiter, und in Italien geht das Ringen um eine neue Regierung in eine weitere Runde.