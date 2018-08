Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax im Plus - Starke Vorgaben aus USA und Asien

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Montagmorgen dank festerer US-Börsen an seine positive Bilanz der Vorwoche angeknüpft.



Jenseits des Atlantik hatte der S&P-500-Index am Freitag dank der Aussicht auf eine weiterhin behutsame US-Geldpolitik abermals ein Rekordhoch erreicht. Auch der Technologiewerte-Index Nasdaq Composite erklomm eine Bestmarke. Zudem verzeichneten die wichtigsten asiatischen Handelsplätze deutliche Kursgewinne. Im Fokus steht am Vormittag die Bekanntgabe des neuesten Ifo-Geschäftsklimaindex.