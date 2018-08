Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax im Plus - Optimismus im Handelsstreit

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das besiegelte Freihandelsabkommen zwischen den USA und Mexiko hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zuversichtlich gestimmt.



Bereits zu Wochenbeginn hatten die Börsen nach den positiven Signalen im Handelsstreit wieder Hoffnung geschöpft, dass sich im Zollstreit der USA mit Ländern wie Kanada, China oder der Europäischen Union die Wogen glätten werden. So hatten am Vorabend in den USA die Nasdaq-Indizes sowie der S&P 500 erneut Rekordhochs markiert.