Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax vor Ifo-Index stabilisiert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rückschlag zu Wochenbeginn ist der Dax am Dienstag wieder freundlich in den Handel gestartet.



Bevor der Ifo-Geschäftsklimaindex mit Spannung erwartet wird stand der Leitindex in den Anfangsminuten mit 0,15 Prozent im Plus bei 12 361,46 Punkten. Er festigte so die am Vortag getestete Marke von 12 300 Punkten, die ihm in den vergangenen Wochen als wichtige Unterstützung diente.

Etwas ermutigend wirkt am Morgen eine neue Wasserstandsmeldung im US-chinesischen Handelskrieg. Der US-Finanzminister Steven Mnuchin erklärte im amerikanischen Fernsehen, dass Chinas Vize Liu He Anfang Oktober für neue Handelsgespräche nach Washington kommen wird. Nach zuletzt eher unklaren Signalen wirkte dies für den Markt beruhigend.

Andere Indizes gingen die vorsichtige Erholung am Dienstag mit. Der MDax als Heimat der mittelgroßen deutschen Werte stieg um 0,20 Prozent auf 25 643,81 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte 0,21 Prozent auf 3544,25 Zähler zu./tih/fba