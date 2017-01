Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax vor Ifo im Aufwind - Wall-Street-Rekorde stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Rückenwind von den internationalen Börsen hat der Dax am Mittwoch an seinen freundlichen Vortagestrend angeknüpft.



Der deutsche Leitindex kletterte kurz nach dem Auftakt um 0,77 Prozent auf 11 683,87 Punkte. Dabei konnte das Börsenbarometer auf neue Rekordstände an der Wall Street und ebenfalls positive Vorgaben aus Asien bauen. Mit dem Aufschwung rückt der Dax wieder näher an sein Jahreshoch bei 11 692 Punkten heran, nachdem er zuletzt um die Marke von 11 600 Punkten gependelt war. Neue Impulse erhoffen sich die Börsianer im Handelsverlauf durch den viel beachteten Ifo-Geschäftsklimaindex.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,47 Prozent auf 22 818,05 Punkte und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,37 Prozent auf 1838,13 Punkte aufwärts. Auch in Europa standen die Vorzeichen auf Grün: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,70 Prozent auf 3304,36 Zähler vor.

Da die Berichtssaison hierzulande kurz pausiert, steht in Deutschland am Vormittag vor allem der Ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus. "Die deutschen Unternehmer dürften weiterhin bester Stimmung sein", schätzte Dirk Gojny von der National-Bank am Morgen. Volkswirte rechnen mit einem Anstieg auf 111,3 Punkte - dies wäre der beste Wert seit Juli 2011./tav/fbr