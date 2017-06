Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach Briten-Wahl mit neuer Kraft - Export stark

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger haben am deutschen Aktienmarkt geradezu erleichtert auf den Ausgang der Wahlen in Großbritannien reagiert.



Nach Einschätzung von Beobachtern hebt die Schlappe der konservativen Partei von Premierministerin Theresa May die Chancen auf eine Einigung mit Großbritannien bei den Brexit-Verhandlungen. Zudem sorgte am Freitagmorgen der deutsche Außenhandel mit Rekordwerten für gute Laune. Der Dax startete mit neuer Kraft und legte in den ersten Handelsminuten um 0,73 Prozent auf 12 805,86 Punkte zu.

Die Konservativen verloren die absolute Mehrheit im britischen Parlament - eine herbe Schlappe für Premierministerin May. Großbritannien steht damit kurz vor Beginn der Verhandlungen über den EU-Austritt eine komplizierte Regierungsbildung bevor. "Aber eines ist sicher: Der harte Brexit wurde gestern abgewählt", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.