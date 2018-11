Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger warten nach starker Vorwoche ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hängepartie im internationalen Handelsstreit hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag wieder zurückhaltend gestimmt.



Der Dax hielt sich im frühen Handel mit 0,02 Prozent auf 11 521,55 Punkte leicht im Plus, während der MDax um 0,26 Prozent auf 24 410,68 Zähler fiel. Auf europäischer Bühne bewegte sich der Leitindex EuroStoxx 50 kaum von der Stelle.

In der vergangenen Woche hatte der Dax getragen von der Hoffnung auf eine Lösung im Handelskonflikt zwischen China und den USA um fast drei Prozent zugelegt. Laut Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners glauben die Investoren aber noch nicht vollständig daran. "Die Anleger wollen keine Ankündigungen von Donald Trump hören, sie wollen Fakten und Lösungen sehen", sagte der Experte. Laut Investmentanalyst Frank Klumpp von der LBBW braucht eine US-chinesische Annäherung aber Zeit.

Zudem wurde am Markt auf schwache Konjunkturdaten aus China verwiesen, die der Kauflaune der Anleger einen Dämpfer verpassten. Die Stimmung in den Dienstleistungsunternehmen des Landes war im Oktober auf den niedrigsten Wert seit 13 Monaten gefallen und hatte die Erwartungen von Analysten deutlich verfehlt./tih/mis