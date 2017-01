Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger warten vor Trumps Amtseinführung ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor Donald Trumps Amtseinführung als US-Präsident überwiegt am deutschen Aktienmarkt die Vorsicht.



Am Freitag notierte der Dax im frühen Handel 0,31 Prozent tiefer bei 11 561,38 Punkten. Damit hält die Hängepartie beim deutschen Leitindex an: Seit Jahresbeginn zeigt er sich in einer engen Spanne um die Marke von 11 600 Punkten gefangen. Auf Wochensicht steuert der Dax auf ein Minus von gut ein halbes Prozent zu.

Eine lange Wartezeit gehe zu Ende, schrieb Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Nach der Rally seit Trumps Wahlsieg im November schienen die Finanzmärkte nun nervös zu werden. Der neue Präsident habe sehr hohe Erwartungen für deutliche Steuersenkungen und Investitionen in die Infrastruktur geschürt - jetzt sei die Frage, ob er diese erfüllen könne. Im Fokus stehe die Amtseinführungsrede, nachdem die Pressekonferenz in der vergangenen Woche Details zur künftigen Politik weitgehend schuldig geblieben sei.