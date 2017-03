Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger streichen zum 'Hexensabbat' Gewinne ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist zum "Hexensabbat" schwächer in den Handel gestartet.



Der Dax fiel am Freitag in den ersten Minuten um 0,52 Prozent auf 12 020,73 Punkte. Der große Verfallstag für Futures und Optionen an der Terminbörse Eurex könnte aber durchaus für Schwankungen sorgen, warnte ein Börsianer. Zudem richten sich die Blicke auf Konjunkturdaten aus den USA. Neben der Industrieproduktion steht die von der Uni Michigan erhobene Verbraucherstimmung auf der Agenda.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax sank um 0,62 Prozent auf 23 516,39 Punkte und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,32 Prozent auf 1982,06 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel moderat.

Am Vortag hatten die Anleger noch positiv auf eine eher ruhige Hand der US-Notenbank Fed reagiert. Sie hatte zuvor nach der erwarteten Zinserhöhung signalisiert, bei weiteren Schritten umsichtig vorzugehen. Der Dax war daraufhin bis auf 12 156 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit April 2015 gesprungen. Mit Blick auf das Kursbild des Dax bleibe der Aufwärtstrend zwar intakt, das kurzfristige Potenzial erscheine aber begrenzt, sagte Chartexperte Franz-Georg Wenner vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar. So sei der Dax nahe ans obere Ende seiner kurzfristigen Trendspanne gestiegen. Daher überrasche es nicht, dass Anleger zunächst einmal Kasse machten./mis/stb