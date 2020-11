Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger lassen Vorsicht walten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne Impulse von der Wall Street ist der deutsche Aktienmarkt wenig verändert in den Handel am Freitag gestartet.



In den USA blieben die Börsen tags zuvor wegen des "Thanksgiving"-Feiertages geschlossen. Der Dax notierte kurz nach Handelsbeginn 0,07 Prozent tiefer bei 13 276,93 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,1 Prozent an.

Der MDax der 60 mittelgroßen Werte sank am Freitagmorgen um 0,06 Prozent auf 29 128,53 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um rund 0,1 Prozent abwärts./edh/mis