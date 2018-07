Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger halten zu Wochenbeginn die Füße still

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger vorsichtig in die neue Handelswoche gestartet.



Der Leitindex Dax stand am Montagvormittag zuletzt 0,12 Prozent tiefer bei 12 526,29 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,07 Prozent auf 26 431,38 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,14 Prozent auf 2819,68 Zähler. Auch der EuroStoxx 50 bewegte sich kaum vom Fleck.

In diesem Tagen kommt die Welle der Quartalsberichte ins Rollen, wie immer ausgehend von den USA. "Deutlich vorsichtigere Töne als sonst" erwartet Analyst Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg von den US-Unternehmen. Grund hierfür sei der eskalierende Handelszwist - auch wenn die Sorgen davor zuletzt am Markt etwas nachließen./la/fba