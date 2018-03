Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger greifen zaghaft zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem leichten Kursplus zur Wochenmitte hat der Dax am Donnerstag zunächst weiter zugelegt.



Die Anleger bleiben angesichts der von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Handelsspannungen und des großen Verfalls an den Terminbörsen am Freitag aber durchaus angespannt.

Der deutsche Leitindex gewann kurz nach der Eröffnung 0,40 Prozent auf 12 286,81 Punkte. Im Plus mit 0,39 Prozent auf 25 782,56 Punkten notierte auch der MDax der mittelgroßen Werte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,59 Prozent auf 2694,87 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,39 Prozent.

Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibe nervös, kommentierte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Die Anleger fürchteten nun eine Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China und damit Belastungen für die Weltwirtschaft und die Unternehmensgewinne./ajx/das