Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger feiern Fed-Reden mehr als Trump

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der freundliche Trend aus Asien hat den Dax am Aschermittwoch angetrieben.



Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Minuten um 0,91 Prozent auf 11 941,81 Punkte. Nach dem Rückschlag vom Freitag erobert das Börsenbarometer damit peu à peu verlorenes Terrain zurück.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax legte um 0,44 Prozent auf 23 467,31 Punkte zu. Der Technologie-Index TecDax gewann 0,40 Prozent auf 1912,19 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand gut 1 Prozent im Plus.

In Asien reagierten die Börsen vor allem positiv auf Äußerungen von US-Notenbankern zur künftigen Zinspolitik. John Williams, Fed-Präsident in San Francisco und Vertrauter von Fed-Chefin Janet Yellen, etwa sagte, dass eine Leitzinserhöhung noch im März ernsthaft in Erwägung gezogen werden müsse. Daraufhin gerieten der Yen und auch der Euro gegenüber dem US-Dollar unter Druck, was Unternehmen aus Japan und aus der Eurozone den Export erleichtern kann. Die viel beachtete Rede des neuen US-Präsidenten Donald Trump brachte Börsianern zufolge derweil kaum positive Impulse./la/das