Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger bleiben zuversichtlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zwischen dem Hoffen auf baldige Corona-Impfungen und dem Bangen um weiter steigende Infektionszahlen hat der deutsche Aktienmarkt einen freundlichen Wochenstart hingelegt.



"Auch in dieser Woche dürfte die Coronavirus-Pandemie das zentrale Thema für die Börsen bleiben. Gewinnmitnahmen und frisches Geld von Anlegern, die die Dax-Rally bis dato verpasst haben, halten sich die Waage, bemerkte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Doch von der jüngsten Euphorie über die Wirksamkeit diverser Corona-Impfstoffe sei nicht mehr viel zu sehen, so Emden.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,61 Prozent auf 13 217,11 Punkte und knüpfte an seinen moderaten Gewinn vom Freitag an. Der MDax der 60 mittelgroßen Werte rückte am Montagmorgen um 0,52 Prozent auf 29 150,01 Zähler vor. Für den EuroStoxx 50 ging es um rund 0,6 Prozent nach oben./edh/mis