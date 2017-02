Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger bleiben vorsichtig vor US-Jobbericht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt bleiben die Anleger am Freitag zunächst vorsichtig.



Zum einen enttäuschten Konjunkturdaten aus China, nachdem dort die Stimmung in kleineren und mittelgroßen privaten Industrieunternehmen weniger gut als erwartet ausgefallen war. Zum anderen wird am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht für Januar veröffentlicht. Er könnte weiteren Aufschluss über das Tempo der Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten geben.

Der Dax kam in den den ersten Handelsminuten mit plus 0,05 Prozent auf 11 634,24 Punkte kaum von der Stelle. Im bisherigen Wochenverlauf hat die etwas abgeebbte Euphorie über die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump den Dax bisher rund 1,5 Prozent gekostet.