Aktien Frankfurt Eröffnung: Abwarten nach Achterbahnfahrt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Abwarten lautet am Donnerstag zunächst das Motto am deutschen Aktienmarkt.



Nach der kräftigen Erholung am Vortag dank des wieder aufgekommenen Optimismus im Handelsstreit zwischen den USA und China tat sich im frühen Handel wenig. Der Dax trat mit 13 140,36 Punkten auf der Stelle. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel handelte mit 27 256,99 Zählern geringfügig höher. An diesem Freitag steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht im November das konjunkturelle Highlight der Woche an.

"Kein Tag vergeht, an dem nicht über den Handelsstreit zwischen den USA und China oder über die sonstigen Beziehungen zwischen beiden Ländern gesprochen werden muss", schrieb Analyst Christian Schmidt von der Helaba in einem Marktkommentar. Trotz wiederholter Erklärungen, dass die Handelsgespräche beider Staaten vorankommen, dränge sich ihm nicht der Eindruck auf, dass es zwangsläufig auch zu entsprechenden Ergebnissen kommen muss./bek/jha/