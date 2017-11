Aktien Frankfurt: Dax zum Höhepunkt der Berichtssaison leicht im Minus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts einer Flut an Unternehmenszahlen haben am deutschen Aktienmarkt die Minuszeichen überwogen.



Allein aus dem 30 Werte umfassenden Dax stand am Donnerstag fast ein Drittel der Unternehmen mit Geschäftsberichten im Fokus.

Der deutsche Leitindex verlor 0,13 Prozent auf 13 364,90 Punkte. Zur Wochenmitte hatte das Börsenbarometer nahezu auf der Stelle getreten, nachdem es am Dienstag bei gut 13 525 Zählern ein Rekordhoch erreicht hatte. Die Dax-Anleger warteten zunehmend ab, schrieben die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar. Damit verliere der Index zwar an Schwung, zeige darüber hinaus jedoch vorerst keine konkreten Verkaufssignale.

Der MDax der mittelgroßen Werte stand am Donnerstag 0,21 Prozent tiefer bei 26 877,73 Punkten. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,65 Prozent auf 2505,10 Punkte nach unten.

Mit Blick auf die einzelnen Unternehmen schockte ProSiebenSat.1 die Anleger: Wegen Herausforderungen im TV-Bereich schraubte der Medienkonzern seinen Jahresausblick nach unten. Die Aktien sackten am Dax-Ende um fast 9 Prozent ab. Der Wettbewerber RTL aber blickt zuversichtlicher in die Zukunft, woraufhin sich die Anteilsscheine mit einem minimalem Plus noch recht wacker schlugen.

Mit einem Minus von mehr als 2 Prozent quittierten die Anleger die durchwachsenen Quartalszahlen des Sportartikelherstellers Adidas . Die Papiere von Siemens litten unter einer überraschend schwachen Gewinnentwicklung des Technologiekonzerns und büßten fast 2 Prozent ein.

Positiv ragten hingegen die Anteilsscheine der Commerzbank heraus, die um mehr als 2 Prozent stiegen. Mitten im Konzernumbau schaffte das Finanzinstitut nicht zuletzt dank etlicher Sondererträge im Sommer die Rückkehr in die Gewinnzone.

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental versprach nach einem guten Quartal einen starken Jahresschluss. Für die Conti-Aktien bedeutete dies ein Plus von knapp 2 Prozent.

Ebenfalls auf ein positives Echo stießen die Geschäftszahlen der Deutschen Post , des Pharmakonzerns Merck KGaA und des Rückversicherers Munich Re . Deren Aktien zogen um jeweils rund 1 Prozent an.

Die Deutsche Telekom erhöhte nach einem gut verlaufenen Quartal erneut die Ergebnisprognose. Die Investoren goutierten dies mit einem Kursgewinn der T-Aktien von rund einem halben Prozent.

Ansonsten sorgte im TecDax SMA Solar für eine herbe Enttäuschung. Der Hersteller für Wechselrichter für Solarstromanlagen dämpfte nach einer schwachen Umsatzentwicklung im dritten Quartal die Erwartungen für das laufende Jahr und kappte das obere Ende der Erlösprognose. Ein Börsianer sprach von einer bösen Überraschung, die Erinnerungen an zurückliegende Zeiten in puncto Investorenkommunikation wach werden lasse. Die Anteilsscheine knickten um rund 17 Prozent ein./la/jha/

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---