Aktien Frankfurt: Dax wieder im Korrekturmodus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax ist nach seinen beiden schwächeren Vortagen am Freitag eine Stabilisierung mißlungen.



Gegen Mittag stand der deutsche Leitindex 0,41 Prozent tiefer auf 11 541,44 Punkten. Im Wochenvergleich liegt der Dax damit nur noch 0,2 Prozent im Plus. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax verbuchte am Freitag einen Abschlag von 1,12 Prozent auf 24 080,42 Punkten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gab wie der Dax 0,41 Prozent nach.

"Die Zinsen steigen, gleichzeitig legen die Gewinne der Unternehmen nicht wie erwartet zu, zudem enttäuscht so mancher Ausblick - kein Grund also, Aktien auf dem noch immer hohen Niveau zu kaufen", äußerte sich Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets zur Situation auf dem Parkett. Die Berichtssaison hierzulande verlaufe alles andere als befriedigend, wie die in dieser Woche negativen Nachrichten von Fresenius SE , HeidelbergCement und SAP gezeigt hätten. An diesem Freitag gab es mit Quartalszahlen der Software AG immerhin einen Lichtblick, was ihren Aktien zuletzt aber nach zunächst starkem Kursplus kaum noch half.

Von konjunktureller Seite gab es zudem Schwächesignale aus China, wo vor dem Hintergrund des Handelskrieges mit den USA das Wachstum unerwartet stark zurückgegangen war. In einer offensichtlich konzertierten Aktion meldeten sich nun in China die Chefs der Notenbank, der Banken- und Versicherungsaufsicht sowie der Börsenaufsicht zeitgleich zu Wort. Fachleute sehen darin einen Versuch, sich gegen die schweren Kursverluste an den Aktienmärkten Chinas zu stemmen. An diesem Freitag gab es in China denn auch hohe Kursgewinne.

Unter den Einzelwerten im Dax ging es für die Anteile der Lufthansa um mehr als 6 Prozent abwärts. Das Analysehaus Mainfirst hatte seine Schätzungen für die Fluggesellschaft für 2019 deutlich gesenkt. Ein vorsichtigerer Marktausblick von Michelin belastete die Aktien des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental . Die Papiere verloren fast 5 Prozent.

Dagegen erholten sich als bester Wert im Dax die Anteile von Wirecard mit plus 2,1 Prozent von ihrem jüngsten Rückschlag. Ein Händler sah in den besser als erwartet ausgefallenen Zahlen von American Express und Paypal einen Stimmungsaufheller für die Aktien des deutschen Zahlungsabwicklers.

Die Software AG punktet zunehmend mit Angeboten zur Vernetzung von Maschinen und mit Integrationssoftware. Die Stärke in diesen Bereichen sei ermutigend, schrieb JPMorgan -Analystin Stacy Pollard in einer aktuellen Studie. Die im MDax notierten Papiere gewannen zeitweise mehr als 6 Prozent, zuletzt aber nur noch 0,7 Prozent.

Stahlwerte wie Salzgitter und Klöckner & Co gerieten nach einer verhaltenen Studie der Bank Goldman Sachs schwer unter Druck. Nach vorläufigen Quartalszahlen ging es zudem für die Anteile des Lkw-Zulieferers SAF-Holland zuletzt mit minus 5 Prozent ebenfalls deutlich nach unten./ajx/fba

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---