Aktien Frankfurt: Dax stabilisiert - Aber weiter viele Baustellen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kurseinbruch in der Vorwoche hat sich der Dax am Montag in weiterhin schwierigem Umfeld erst einmal stabilisiert.



Am Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,48 Prozent auf 11 579,17 Punkte zu und berappelte sich damit von seinen Vormittagsverlusten, als er unter 11 500 Punkten notierte. Für den Index der mittelgroßen Werte, den MDax , ging es hingegen um 0,46 Prozent nach unten auf 23 761,46 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 0,34 Prozent.

Insgesamt gibt es weiterhin viele Baustellen, die eine nachhaltige Erholung der Kurse verhindern könnten. So lösten sich große Hoffnungen auf einen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen vor dem EU-Gipfel am Mittwoch erst einmal in Luft auf. Der Haushaltsplan Italiens, den das Land nun zur Überprüfung bei der EU-Kommission einreichen muss, gilt als weiterer Belastungsfaktor. Italien ist hoch verschuldet, will aber noch mehr Schulden machen.

Dass die USA und Saudi-Arabien im Streit um die mutmaßliche Ermordung des saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi nun auf Konfrontationskurs gehen, schmeckt Börsianern ebenfalls nicht. Und dann fürchten Marktteilnehmer noch die steigenden US-Zinsen, die in der Vorwoche neben dem Handelsstreit zwischen USA und China der Hauptauslöser für den Ausverkauf an den Börsen waren. Für die weitere Entwicklung des Dax dürfte die Wall Street die Richtung weisen, schrieben die Analysten der LBBW in ihrem Wochenausblick.

Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader hofft derweil auf positive Impulse von der aktuellen Berichtssaison, die am vergangenen Freitag mit starken Bilanzzahlen von US-Großbanken begonnen habe. An diesem Montag berichtete zudem die Bank of America über die jüngsten Geschäfte. Sie steigerte ihren Gewinn überraschend stark. Hierzulande geht es am Donnerstag los mit Quartalszahlen des Software-Konzerns SAP . Eine solide laufende Berichtssaison dürfte dem Dax die notwendige Unterstützung für eine Stabilisierung bieten, glaubt Cutkovic.

Unter den Einzelwerten verbuchten am Montag die schwer angeschlagenen Ceconomy-Aktien Kursgewinne von rund 4 Prozent. Am Markt wird die Aussicht auf eine neue Führungsriege beim Elektronikhändler begrüßt. Angesichts einer langen Liste schwacher Entscheidungen samt mehrerer Gewinnwarnungen werde es aber dauern, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, warnte ein Börsianer.

Siemens-Healthineers gewannen 1,1 Prozent. Die Bank HSBC hatte die Anteile des Medizintechnik-Unternehmens zum Kauf empfohlen. Gea Group verloren hingegen gut 2 Prozent nach einer Abstufung durch die Deutsche Bank und einer Kurszielsenkung durch Kepler Cheuvreux.

Im Dax markierten die Papiere der Lufthansa mit 18,145 Euro ein neues Tief seit August 2017. Zuletzt kosteten sie wieder etwas mehr, verbuchten aber am Dax-Ende immer noch ein Minus von mehr als 3 Prozent. Neben dem steigenden Ölpreis sahen Börsianer auch einen skeptischen Kommentar aus dem Hause Mainfirst als Belastung.

Gegen den Trend gewannen Bayer im Leitindex 2,1 Prozent. Bis Mitte September hatten die Papiere des Pharma- und Agrarchemiekonzerns aber - geplagt durch das ungünstige Urteil im Prozess um den Unkrautvernichter Glyphosat von Monsanto und einen durchwachsenen Jahresausblick - unter den schwächsten Dax-Werten im Jahresverlauf fast 30 Prozent verloren. Nun half laut Börsianern ein positiver Bericht des US-Anlegermagazins "Barron's". Hinzu kamen laut Börsainern Spekulationen über mögliche Einsparungen im Pharmageschäft. Auf Platz eins im Dax schoben sich am Nachmittag Volkswagen mit plus 3,3 Prozent.

Die Nachricht zur Neubesetzung an der Vorstandsspitze bewegten die Aktien von Beiersdorf kaum. Zuletzt verzeichneten sie Einbußen von 0,2 Prozent. Der stellvertretende Vorstandschef Stefan De Loecker soll zum 1. Januar Stefan Heidenreich beerben, wie der Konsumgüterhersteller mitteilte.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,36 Prozent am Freitag auf 0,32 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,20 Prozent auf 140,39 Punkte. Der Bund-Future rückte um 0,03 Prozent auf 158,61 Punkte vor. Der Euro legte auf zuletzt 1,1596 US-Dollar zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1574 (Donnerstag: 1,1575) US-Dollar festgesetzt./ajx/mis

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---