Aktien Frankfurt: Dax stabil nach Ifo-Daten - MDax auf neuem Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Erholungstagen in Folge hat sich der Dax am Mittwoch kaum vom Fleck bewegt.



Die gemischt ausgefallenen Ifo-Daten zur Wirtschaftsstimmung in Deutschland beeinflussten die Anleger kaum.

Nach einem minimal freundlichen Start zeigte sich der Dax zur Mittagszeit mit 0,10 Prozent auf 15 890,12 Zähler minimal in der Verlustzone. Damit bleibt der deutsche Leitindex auch weiter auf Tuchfühlung zum Rekordhoch von Mitte August bei 16 030 Zählern. Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, kletterte unterdessen auf einen neuen Höchstwert und gewann zuletzt 0,42 Prozent auf 36 292,60 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,18 Prozent vor.

Weiterhin herrschten Sorgen über eine mögliche vierte Corona-Welle und auch über Lieferkettenprobleme, schrieb Analyst Ralf Umlauf von der Helaba. Eine Eintrübung der Stimmung unter den Unternehmen habe sich daher bereits angedeutet. "Erfreulich ist dagegen die nochmalige Verbesserung der Lageeinschätzungen." Das weiterhin hohe Niveau des Ifo-Index sei zudem ein Hinweis darauf, "dass das übergeordnete Erholungsszenario der deutschen Wirtschaft intakt ist".

Der Online-Essenslieferant Delivery Hero und auch der Kochboxenlieferant Hellofresh profitierten von der Verunsicherung über eine weitere Corona-Welle. Im Dax stiegen Delivery um 1,4 Prozent und haben sich seit Wochenbeginn nun bereits um rund 10 Prozent von ihrer jüngsten Talfahrt erholt. Hellofresh, die im September in den neuen Dax 40 aufsteigen dürften, kletterten zeitweise über 97 Euro und damit auf ein Rekordhoch. Zuletzt ging es noch um 1,8 Prozent nach oben auf 96,42 Euro.

Gefragt waren außerdem die Aktien der Sportartikelhersteller Adidas und Puma , die mit jeweils 1,6 Prozent zu den Favoriten zählten. Die Deutsche Bank hatte zuvor ihre Einschätzung zu den beiden geändert und empfiehlt sie nun zum Kauf. Analyst Adam Cochrane rät in einer Branchenstudie zu Papieren von Unternehmen aus der Bekleidungsbranche, die sich an die veränderten Einstellungen der Kunden anpassen. Gleichzeitig bevorzugt er den Online-Absatz im Vergleich zu traditionellen Vertriebswegen.

Aroundtown büßten nach der Vorlage von Halbjahreszahlen im MDax zugleich 4,6 Prozent ein. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist bekam weiter die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren. Der Betriebsgewinn (FFO 1) ging im Jahresvergleich in den ersten sechs Monaten um rund ein Viertel zurück und verfehlte Analysten zufolge die Markterwartungen. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden bestätigt.

Für das Papier von Morphosys ging es um 2,7 Prozent hoch. Am Vorabend hatte das biopharmazeutische Unternehmen mitgeteilt, dass sein Entwicklungs- und Vermarktungspartner Incyte von der kanadischen Gesundheitsbehörde eine Zulassung für eine Medikamentenkombination mit Minjuvi (Tafasitamab) zur Behandlung einer Krebsart bei Erwachsenen erhalten hat.

Im SDax hatte Neuling Nagarro die Nase vorn mit plus 5,3 Prozent auf 139 Euro. Damit erreichte die Aktie des digitalen Produktentwicklers ein Rekordhoch. Nagarro wurde Ende 2020 von der IT-Gesellschaft Allgeier abgespalten./ck/jha/

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---