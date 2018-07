Aktien Frankfurt: Dax schnauft nach jüngster Rally weiter durch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Dax-Anleger weiter zurückgehalten.



Der Leitindex bewegte sich nach der Rally seit Monatsanfang kaum vom Fleck und stand am Freitag zuletzt 0,02 Prozent höher bei 12 688,67 Punkten. Am Donnerstag hatte er um 0,62 Prozent nachgegeben.

Im Wochenverlauf hatte der Dax noch ein Monatshoch erreicht. Für die zu Ende gehende Woche steuert das Börsenbarometer immer noch auf einen Zugewinn von rund 1 Prozent zu.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Freitag um 0,17 Prozent auf 26 777,55 Punkte nach oben. Im Technologiesektor hellte sich die Stimmung zum Wochenschluss noch deutlicher auf: Der TecDax stieg um 1,01 Prozent auf 2898,28 Punkte.

An diesem Freitag verfallen Optionen auf Aktien und Indizes. Dies kann die Börsenkurse zusätzlich bewegt haben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wiederum kam kaum von der Stelle.

Aktuell bewegten sich die Börsen unverändert im Schlepptau der Politik, schrieben die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg. Damit sei für weitere nachhaltige Kursgewinne an den Aktienmärkten wohl eine Einigung im internationalen Handelsstreit Voraussetzung.

Derzeit verunsichert die US-Regierung die Weltwirtschaft noch mit der Androhung hoher Zölle auf Autos und weitere Waren. Bereits seit Monaten leiden insbesondere die Autowerte unter der Diskussion über drohende US-Einfuhrzölle für europäische Fahrzeuge.

Am Freitag nun gerieten Autowerte europaweit auch nach einem enttäuschenden Ausblick des französischen Zulieferers Faurecia unter Druck. In Deutschland büßten die Aktien von Continental 1 Prozent ein. Im MDax verzeichneten Schaeffler und Hella Verluste von jeweils knapp 1,5 Prozent. Die Anteilsscheine von Faurecia fielen zuletzt um mehr als 6 Prozent.

An der Dax-Spitze stiegen die Papiere von RWE um knapp 2 Prozent. Bei dem Energiekonzern spiegelten sich besser werdende Aussichten noch nicht im Aktienkurs wider, schrieb Analyst Nicholas Ashworth von der US-Investmentbank Morgan Stanley. Aufwärtspotenzial komme zum Beispiel von der Gewinnspanne bei der Stromerzeugung, die nach ihrem jüngsten Tiefpunkt wieder größer werde.

Spitzenreiter im MDax waren die Aktien von Aurubis mit einem Plus von rund 2 Prozent. Analyst Ingo-Martin Schachel von der Commerzbank attestierte der Kupferhütte in einer Studie bessere Aussichten für die Gewinntreiber./la/jha/

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---