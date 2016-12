Aktien Frankfurt: Dax mit moderatem Gewinn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist nach Weihnachten freundlich in die letzte Woche 2016 gestartet.



Der Leitindex Dax schloss am Dienstag 0,19 Prozent fester bei 11 472,24 Punkten. Eine positive US-Börseneröffnung hatte das Barometer am Nachmittag bis auf ein Jahreshoch bei 11 481,46 Punkten klettern lassen. Auf Jahressicht steuert der Dax aktuell auf einen Kursgewinn von 6,8 Prozent zu.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg im Verlauf auf ein Rekordhoch bei 22 175,25 Stellen und beendete den Handel 0,24 Prozent höher bei 22 141,37 Punkten. Gestützt auf Kursaufschläge bei Biotech-Aktien legte der Technologiewerte-Index TecDax um 1,21 Prozent auf 1809,76 Punkte zu./ajx/he