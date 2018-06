Aktien Frankfurt: Dax macht etwas Boden gut

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat seine jüngste Aufwärtsbewegung am Montag gebremst fortgesetzt.



Ein positiver US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag sowie die Erleichterung über eine vorzeitige politische Lösung in Italien hätten die Richtung für die europäischen Börsen vorgegeben, hieß es. In Rom war eine neue Regierung vereidigt und damit Neuwahlen vermieden worden.

Der Dax notierte gegen Mittag 0,30 Prozent höher bei 12 762,19 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex zwar um knapp 1 Prozent zugelegt, auf Wochensicht aber mehr als eineinhalb Prozent eingebüßt. Der MDax der 50 mittelgroßen Werte gewann am Montag zuletzt 0,16 Prozent auf 26 570,74 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax rückte um 0,19 Prozent auf 2800,43 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte ein Plus von 0,64 Prozent.

Aber trotz des freundlichen Wochenstarts müssten sich die Anleger auf weitere Turbulenzen einstellen, warnte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axitrader. Die Italien-Krise und die Furcht vor einem Handelskrieg seien Zutaten für einen explosiven Cocktail, sodass der Dax Mühe haben dürfte, sich bald wieder der Marke von 13 000 Punkten zu nähern. "Kurzfristig ist eher eine Fortsetzung der Korrektur bis auf 12 500 Punkte wahrscheinlich", glaubt Cutkovic.

Unter den Einzelwerten drehten die anfangs festeren Bayer-Aktien ins Minus und notierten zuletzt 0,9 Prozent tiefer. Am Wochenende hatte der Pharma- und Chemiekonzern eine Kapitalerhöhung im Volumen von 6 Milliarden Euro bekanntgegeben. Zur Finanzierung der Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto gibt Bayer fast 75 Millionen neue Aktien zu je 81 Euro aus und erhöht damit das Grundkapital um knapp 9 Prozent. Die Altaktionäre haben ein Bezugsrecht und können für je 23 gehaltene Anteile zwei neue erwerben. Der Abschluss der Übernahme ist für den 7. Juni geplant.

Bankenwerte profitierten europaweit von der Entspannung in Italien aber auch von Übernahmespekulationen. Wie die "Financial Times" berichtete, erwägen die italienische Großbank Unicredit und die französische Societe Generale (SocGen) einen Zusammenschluss. Die Verhandlungen seien aber noch in einem frühen Stadium. Zudem sei der Zeitplan für eine mögliche Fusion wegen der instabilen politischen Lage in Italien um 18 Monate aufgeschoben worden, hieß es. Aktien der Deutschen Bank gehörten mit einem Kursplus von 2,2 Prozent zu den Dax-Favoriten.

Die Lufthansa-Papiere notierten mit einem Anstieg von 2,6 Prozent zuletzt an der Dax-Spitze. Die Fluggesellschaft rechnet wegen der Probleme einiger Konkurrenten wie Air France-KLM in den kommenden Monaten mit wieder höheren Einnahmen. Die zuletzt unter Druck geratenen Durchschnittserlöse dürften im Sommer wieder steigen, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Rande der Generalversammlung des Branchenverbands IATA am Montag in Sydney. Dabei erwartet er eine Rekordauslastung der Flugzeuge.

Die Aktien der Wacker Chemie rutschten erstmals seit Juli 2017 unter ihre 200-Tage-Linie und verloren dabei fast 7 Prozent. Abgesehen vom negativen Chartbild machten Börsianer schlechte Nachrichten für die Solarbranche aus China für die Schwäche der Papiere des Spezialchemie-Unternehmens verantwortlich. Am Freitag hatte die chinesische Regierung Pläne veröffentlicht, die den Ausbau von Solarenergiekapazitäten bremsen sollen.

Aktien von Zalando fielen um 1,8 Prozent. Börsianer begründeten den Verkaufsdruck mit Aussagen eines Vorstandsmitglieds, der das langfristige Margenziel von 10 Prozent zwar bestätigt, aber weiter in die Ferne gerückt habe. Auch wenn klar sei, dass Zalando Wachstum über Profitabilität stelle, sei dies schon etwas enttäuschend, sagte ein Händler. Zalando geht nun auch in Irland und Tschechien an den Start. Danach stehen die Märkte Portugal und Osteuropa auf der Agenda./edh/tav

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---