Aktien Frankfurt: Dax legt etwas zu - Anleger bleiben vorsichtig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch seit Wochenbeginn hat sich der Dax am Donnerstag wieder gefangen.



Die Anleger bleiben jedoch zurückhaltend, denn in den USA steht eine wichtige Entscheidung des Repräsentantenhauses an. Zudem drückte die etwas schwächer als erwartet ausgefallene Konsumlaune der Deutschen etwas auf die Stimmung.

Der deutsche Leitindex legte bis zur Mittagszeit um 0,19 Prozent auf 11 927,23 Punkte zu. Tags zuvor noch war er auf den tiefsten Stand seit Ende Februar gefallen. Zweifel an der Umsetzbarkeit der Wahlversprechen von US-Präsident Donald Trump in puncto Bankenregulierung und hoher Infrastrukturausgaben hatten für Ernüchterung gesorgt.

VORSICHT VOR ABSTIMMUNG ÜBER OBAMACARE

Der MDax stieg am Donnerstag um 0,35 Prozent auf 23 253,28 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,63 Prozent auf 1965,83 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat hingegen mit plus 0,09 Prozent auf der Stelle.

Im US-Repräsentantenhaus steht eine Abstimmung über die Abschaffung der Gesundheitsreform "Obamacare" von Trumps Vorgänger an. Laut dem Analysten Dirk Gojny von der National-Bank dürfte der Ausgang "nachhaltige Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der Regierung und deren Fähigkeiten haben, andere Vorhaben umzusetzen".

RWE EROBERN DAX-SPITZE

Im Dax kletterten die RWE-Aktien mit plus 2,38 Prozent auf 14,85 Euro an die Spitze und profitierten von einer Analystenstudie. Die französische Großbank Societe Generale hatte das Kursziel für die Versorgeraktie von auf 18,40 Euro angehoben und ihre Kaufempfehlung bekräftigt. Mit RWE könnten Anleger überproportional von der Kursentwicklung der Tochter Innogy profitieren, hieß es.

Darüber hinaus standen Aktien aus der zweiten Reihe wegen vorgelegter Quartalszahlen im Fokus. Die Papiere des Telekomunternehmens United Internet legten nach einer unspektakulären Jahresbilanz und einem laut Börsianern nur "durchwachsenen Ausblick" um 0,53 Prozent zu.

MEDIGENE ERHOLEN SICH KRÄFTIG

Medigene hingegen sprangen mit 11,88 Prozent an die TecDax-Spitze. Damit wurde der heftige Kursverlust der vergangenen zwei Tage allerdings noch nicht komplett wieder wettgemacht. Das auf personalisierte Immuntherapien fokussierte Biotechunternehmen will im laufenden Jahr neue klinische Studien auf den Weg bringen.

Leoni legten an der Mdax-Spitze nach optimistischer als erwarteten Aussagen zum Ausblick um 5,44 Prozent zu. Die Anteilsscheine von Rational hingegen gaben trotz in Aussicht gestellter Sonderdividende am Index-Ende um 2,94 Prozent nach. Händler verwiesen auf einen "schwachen Ausblick" des Großküchengeräteherstellers./ck/ag

