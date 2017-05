Aktien Frankfurt: Dax kaum bewegt in ruhigem Handel - MDax schafft Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Leitindex Dax ist am Montag erneut kaum von der Stelle gekommen.



Ein Marktbeobachter sprach zu Beginn der Woche vor Pfingsten von einem extrem dünnen Handel. Besser machte es der MDax der mittelgroßen Unternehmen, der sich kurzzeitig auf ein Rekordhoch vorkämpfte.

Am Nachmittag trat der Dax mangels kursbewegender Nachrichten prozentual unverändert bei 12 601,65 Punkten auf der Stelle. Damit knüpfte das Börsenbarometer an seine schon seit Tagen lustlose Entwicklung an. Da die wichtigen Handelsplätze in London und New York wegen Feiertagen geschlossen blieben, fehlten auch von dort die Impulse. Bereits zum Ende der vergangenen Woche hin waren die Umsätze am deutschen Aktienmarkt wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt mickrig gewesen.

Der MDax markierte am Montag indes bei 25 279 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte - zuletzt stand noch ein Plus von 0,19 Prozent auf 25 257,24 Zähler zu Buche. Dagegen sank der Technologiewerte-Index TecDax um 0,22 Prozent auf 2270,34 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,16 Prozent auf 3573,24 Punkte bergab.

DRAGHI IM BLICK

Am Nachmittag richteten sich die Blicke der Anleger auf die Europäische Zentralbank, (EZB), deren Chef Mario Draghi sich den Fragen der Abgeordneten des Europaparlaments stellt. "Die Spekulationen halten sich hartnäckig darüber, dass Draghi die Geldpolitik schneller normalisieren wird", kommentierte Jochen Stanzl von CMC Markets. "Sollten diese allerdings verfliegen, könnte der Euro schnell wieder den Rückzug antreten, was auch dem deutschen Aktienindex etwas Rückenwind verleihen würde."

Beim Blick auf Konjunkturnachrichten müssen sich die Anleger noch gedulden, denn die wichtigsten Ereignisse dieser Woche finden erst in den kommenden Tagen statt. Höhepunkt ist der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der vor allem wegen der weiteren Geldpolitik der US-Notenbank Fed bedeutend ist.

MUNICH RE AN DAX-SPITZE - LANXESS BESTER MDAX-WERT

Im Dax besetzte der Rückversicherer Munich Re mit einem Kursplus von 1,10 Prozent den ersten Platz. Die Aktien schienen sich nach einem schwierigen Lauf im Mai nun langsam zu stabilisieren, sagte ein Börsianer.

Die Gewinnerliste im MDax führte der Spezialchemiekonzern Lanxess an. Dessen Aktien profitierten davon, dass Starinvestor Warren Buffett mittlerweile über sein Rückversicherungs-Unternehmen General Re etwas mehr als 3 Prozent der Stimmrechte hält. Bereinigt um die nun ausgeschüttete Dividende von 0,70 Euro standen die Lanxess-Titel satte 5,64 Prozent im Plus.

GEWERBE-IMMOBILIENFINANZIERER IN GUNST DER ANLEGER

Dahinter legten die Aktien von Deutsche Pfandbriefbank (PBB) und Aareal Bank um 2,75 beziehungsweise 0,74 Prozent zu. Ein Händler sprach von einer positiven Stimmung für die Aktien der beiden Gewerbeimmobilien-Finanzierer.

MDax-Schlusslicht war Aurubis , dessen Aktien nach dem Rekordhoch am Freitag um 2,22 Prozent absackten. Die Titel der Kupferhütte litten darunter, dass die DZ Bank unter Verweis auf die jüngst gute Kursentwicklung ihre Kaufempfehlung strich.

JENOPTIK VERLIEREN NACH ABSTUFUNG

Ähnlich erging es den im TecDax gelisteten Papieren des Technologie- und Rüstungskonzerns Jenoptik , die 1,26 Prozent einbüßten. Auch hier hielt die DZ Bank wegen der zuletzt guten Entwicklung ihre bisherige Kaufempfehlung nicht länger aufrecht.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,15 Prozent am Freitag auf 0,14 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,07 Prozent auf 141,81 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,07 Prozent auf 161,91 Punkte. Der Euro notierte wenig verändert bei 1,1185 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1196 Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8932 Euro gekostet./gl/fbr

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---