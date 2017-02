Aktien Frankfurt: Dax fällt leicht zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag gegenüber der Wall Street weiter an Boden verloren.



Während die US-Börsen am laufenden Band neue Bestmarken aufstellen, scheint für den deutschen Leitindex selbst das bisherige Jahreshoch von 11 893 Punkten eine zu hohe Hürde zu sein: Um die Mittagszeit verlor er 0,20 Prozent auf 11 770,27 Punkte.

'GEFAHR EINER KORREKTUR STEIGT'

Den Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar schwant nichts Gutes: "Je länger ein Ausbruch über das bisherige Jahreshoch auf sich warten lässt, desto ungeduldiger werden die Anleger", warnten sie in einem aktuellen Kommentar. Damit steige die Gefahr einer Korrektur.

Auch der MDax fiel um 0,36 Prozent auf 23 234,28 Punkte zurück. Er hatte gemeinsam mit dem Nebenwerteindex SDax tags zuvor noch seinen Höhenflug fortgesetzt. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es zuletzt um 0,06 Prozent auf 1891,00 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor indes 0,34 Prozent auf 3312,34 Punkte.

LUFTHANSA-HÖHENFLUG GEHT WEITER

Am Nachmittag könnten noch die Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der Europäischen Zentralbank (EZB) und aus den USA der Stimmungsindikator Philly-Fed-Index sowie Häusermarktdaten für etwas Schwung sorgen. Im Mittelpunkt standen einmal mehr die jüngsten Unternehmens-Geschäftszahlen.

Bei den Lufthansa-Aktionären hielt die Freude über eine Teillösung im Gehaltsstreit mit den Piloten an: Die Papiere der Fluggesellschaft gewannen knapp 3 Prozent, was den Spitzenplatz im Dax sowie den höchsten Kurs seit Mai vergangenen Jahres bedeutete.

GUTE ZAHLEN VON DEUTSCHER BÖRSE - FUSION BLEIBT IM FOKUS

Aktien der Deutschen Börse legten um knapp 1 Prozent zu. Der Frankfurter Börsenbetreiber habe im vergangenen Jahr besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, lobte Analyst Philipp Häßler von der Investmentbank Equinet. Dagegen enttäusche der Ausblick auf 2017 etwas. Der wesentliche Kurstreiber bleibt laut Börsianern aber die geplante Fusion mit dem Wettbewerber London Stock Exchange (LSE) .

Dagegen zollten die Anteilsscheine von Commerzbank und Deutsche Bank ihrer jüngsten Zwischenerholung Tribut: Mit Kursverlusten von jeweils rund 1 Prozent gehörten sie zu den schwächsten Werten im hiesigen Leitindex. Ähnlich erging es den im MDax gelisteten Fielmann-Aktien , die seit Anfang Dezember eine bemerkenswerte Kursrally hingelegt hatten und nun um über 0,5 Prozent nachgaben.

TAKKT WÄCHST UND ERHÖHT DIVIDENDE

Mit einem moderaten Minus zeigte sich dort Fuchs Petrolub recht unbeeindruckt von den aktuellen Zahlen. Die endgültigen Jahresresultate des Schmierstoffherstellers entsprächen den im Januar veröffentlichten ersten Indikationen, schrieb Analyst Markus Mayer von der Baader Bank. Zudem sei der Ausblick für 2017 erwartungsgemäß vage ausgefallen.

Im SDax erfreute Takkt die Anleger mit einem Kursanstieg von mehr als 1 Prozent. Der auf Büroausstattung spezialisierte Versandhändler konnte seinen Jahresumsatz und den Gewinn deutlich steigern und will die Dividende anheben./gl/ag

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---