Aktien Frankfurt: Dax dampft Gewinn ein - Nordiren gegen Brexit-Deal

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der vormittägliche Brexit-Optimismus am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag zumindest teilweise verflüchtigt.



Grund dafür ist der Widerstand der nordirischen Partei DUP gegen das erzielte Abkommen zwischen der EU und Großbritannien.

Der Dax notierte zuletzt noch 0,42 Prozent höher bei 12 722,94 Punkten. Zuvor hatte er mit der Nachricht eines Brexit-Deals erstmals seit mehr als einem Jahr wieder die Marke von 12 800 Punkten überschritten und um gut 1 Prozent zugelegt. Der MDax , der die mittelgroßen deutschen Werte umfasst, stieg zuletzt um 0,74 Prozent auf 26 142,86 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,2 Prozent.

Unmittelbar vor dem EU-Gipfel haben Großbritannien und die Europäische Union einen Durchbruch im Brexit-Streit erzielt. Der britische Premierminister Boris Johnson bezeichnete den Deal als "großartig". Damit steigen die Chancen, dass beim Gipfel ein Austrittsabkommen zustande kommt und der Brexit geregelt vollzogen werden kann. Doch wartet noch eine entscheidende Hürde: Das britische Parlament müsste die Vereinbarung mittragen. Die DUP lehnt die Vereinbarung aber ab. Ohne deren Zustimmung dürfte es für Johnson schwierig werden, den Deal durch das Unterhaus zu bringen.

Unter den Einzelwerten waren die Aktien der Lufthansa mit einem Plus von 1,8 Prozent Spitzenreiter im Dax und verbuchten den siebten Gewinntag in Folge. Börsianer verwiesen auf einen positiven Kommentar der Analysten von Kepler Cheuvreux als Kurstreiber.

Die Papiere von Zooplus reagierten mit einem Verlust von zuletzt 3,5 Prozent auf das sinkende Wachstumstempo des Online-Händlers für Haustierbedarf. Die Zahlen zeigten, dass der Wettbewerb in der Branche immer noch intensiv sei und Zooplus wohl nur das untere Ende der Zielspanne für 2019 erreichen dürfte, schrieb Commerzbank-Analyst Andreas Riemann.

Die Anteilscheine der Norma Group verbilligten sich um 2,8 Prozent. Mit der Bekanntgabe einiger Eckdaten für das dritte Quartal reduzierte der Autozulieferer sein Umsatzziel für das Gesamtjahr 2019.

Die Titel von Corestate Capital erholten sich mit plus 2,5 Prozent nur wenig vom Kurseinbruch am Mittwoch. Der Immobilienverwalter bestätigte seine Jahresziele. Tags zuvor waren die Aktien nach Informationen über eine Leerverkaufsposition von Muddy Waters um fast 20 Prozent abgesackt. Der Hedgefonds ist berüchtigt dafür, auf fallende Kurse zu wetten und dabei auf angebliche Schwachstellen in den jeweiligen Unternehmen hinzuweisen.

Eine Kaufempfehlung der Commerzbank trieb die Aktien des Maschinenbauers Gea Group in der Spitze auf ein Jahreshoch von 27,55 Euro. Zuletzt standen sie mit 3,2 Prozent im Plus bei 27,20 Euro.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,43 Prozent am Vortag auf minus 0,38 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,20 Prozent auf 144,83 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,05 Prozent auf 171,67 Zähler.

Der Euro notierte merklich fester bei zuletzt 1,1115 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1025 Dollar festgesetzt./edh/fba

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---