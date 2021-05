Aktien Frankfurt: Dax bröckelt ab nach weiterem Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstagnachmittag moderat fester tendiert.



Allerdings gab der Dax seine klaren Gewinn aus dem frühen Handel mittlerweile nahezu komplett wieder ab. Am Morgen hatte der Leitindex mit gut 15 538 Punkten noch ein Rekordhoch erzielt und damit die bisherige Bestmarke bei fast 15 502 Punkten von Mitte April übertroffen. Zuletzt notierte der Dax nur noch 0,01 Prozent höher bei 15 398,10 Punkten.

Für den MDax ging es am Nachmittag um 0,42 Prozent auf 32 258,96 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um rund 0,1 Prozent vor.

"Ein nachlassender Inflationsdruck und damit die zurückgehenden Zinsängste haben den Rekordfunken auch auf das Frankfurter Börsenparkett springen lassen", kommentierte Marktanalyst Timo Emden. "Die Anleger setzen darauf, dass der deutsche Konjunkturmotor alsbald wieder rund läuft. Neben der laufenden Impfkampagne lassen die rückläufigen Infektionszahlen das Licht am Ende des Corona-Tunnels wieder näher kommen", erklärte er.

Unter den Einzelwerten sorgten die Aktien von Grenke mit einem Kurssprung von mehr als 20 Prozent für Furore. Das war der höchste Stand seit dem Absturz der Papiere Anfang Februar. Auslöser der Rally war ein uneingeschränktes Testat der Wirtschaftsprüfer KPMG für den Jahresabschluss 2020 des Finanzdienstleisters. Das uneingeschränkte Testat sei positiv, der nächste Kurstreiber könnte die Emission einer Anleihe sein, bemerkten die Experten der Commerzbank.

Nach zuletzt herben Verlusten der Papiere von Delivery Hero führten sie am Dienstagnachmittag mit einem Plus von 4,4 Prozent die Gewinnerliste im Dax an. Zuvor waren sie vom jüngsten Hoch Ende April bei knapp 142 Euro um rund 27 Prozent abgesackt. Schlecht kam zuletzt die angekündigte Rückkehr des Unternehmens auf den deutschen Markt an.

Die Aktien von Elringklinger reagierten am Tag der Hauptversammlung des Automobilzulieferers mit einem Kursgewinn von 4,5 Prozent auf die Bekanntgabe eines Brennstoffzellen-Großauftrags. Das von Elringklinger und Plastic Omnium betriebene Gemeinschaftsunternehmen EKPO Fuell Cell Technolgies erhielt eine über mehrere Jahre laufende Bestellung mit einem Gesamtvolumen im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Der Aktienkurs von RTL profitierte von einem Deal im TV-Geschäft und stieg um 3,6 Prozent. Der französische Mischkonzern Bouygues und RTL wollen ihre TV-Firmen zusammenlegen. Bouygues zahlt RTL 641 Millionen Euro für elf Prozent der Anteile am neu entstehenden Unternehmen. Ein Händler wertete den Barmittelzufluss positiv für RTL, ebenso wie die Aussicht auf Synergien in voraussichtlich dreistelliger Millionenhöhe. Im Fahrwasser von RTL legten auch ProSiebenSat.1 um 2,2 Prozent zu.

Am deutschen Anleihemarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,20 Prozent am Vortag auf minus 0,19 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,04 Prozent auf 143,82 Punkte. Der Bund-Future gewann zuletzt 0,12 Prozent auf 169,08 Zähler.

Der Euro stieg erstmals seit Februar wieder über die Marke von 1,22 US-Dollar und wurde zuletzt mit 1,2225 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,2143 Dollar festgesetzt./edh/jha/

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---