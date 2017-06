Aktien Frankfurt Ausblick: Zaghafter Anstieg - Briten-Wahl und EZB im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Donnerstag vor der britischen Parlamentswahl und Hinweisen zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zunächst etwas erholen.



Knapp eine Stunde vor Handelsstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,12 Prozent auf 12 688 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutet sich ein um 0,17 Prozent höherer Auftakt an.

Nach seinem Rekordhoch Ende letzter Woche bei 12 878 Punkten hatte der Dax in der laufenden Woche mit der Unterstützung um 12 700 Zähler gerungen. Laut Anlagestratege Christoph Geyer von der Commerzbank haben die Marktteilnehmer aber Angst, bei einem nächsten Aufwärtsschub nicht dabei zu sein. Deswegen falle der Dax derzeit nicht weiter zurück.

Neben der anstehenden britischen Wahl hatten zuletzt die politische Unsicherheit in den USA wegen der Anhörung des gefeuerten FBI-Chefs James Comey, die Krise in Nahost sowie ein Ölpreisrutsch die Anleger verunsichert. Zudem warten sie am Nachmittag auf Äußerungen der EZB zur Geldpolitik. Dabei wird es mit Blick auf eine mögliche künftige Straffung vor allem auf die Wortwahl ankommen. Deutlichere Kursschwankungen beim Euro und bei Aktien sind dann möglich.

Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands deutet derweil weiter auf einen robusten Aufschwung hin. Im April stieg die Gesamtproduktion stärker als erwartet.

HEIDELDRUCK, VERSORGER UND ROCKET

Die Aktien von Heidelberger Druck könnten am Donnerstag nach der Vorstellung einer neuen Wachstumsstrategie einen Blick wert sein. Der Druckmaschinenbauer will weiter durch technologischen Vorsprung und den digitalen Wandel punkten. Der Umsatz soll bis 2022 auf rund 3 Milliarden Euro steigen. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) peilt der Konzern 250 bis 300 Millionen Euro an. Die Heidelberger wollen auch mit Übernahmen den Grundstein für künftige Erfolge legen. Bekannt gegeben wurde nun der Kauf des Europageschäfts mit Lacken und Druckchemikalien von Fujifilm. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate stiegen die Papiere zum Xetra-Schluss um rund eineinhalb Prozent.

Im Fokus stehen zudem die Anteile der Start-Up-Schmiede Rocket Internet. Großaktionär Kinnevik verkaufte 10,9 Millionen Aktien. Vorbörslich ging es um über 3 Prozent abwärts.