Aktien Frankfurt Ausblick: Wall-Street-Rekorde helfen Dax auf die Sprünge

FRANKFURT (dpa-AFX) -Mit Schub von den internationalen Börsen stehen zur Wochenmitte auch am deutschen Aktienmarkt die Vorzeichen auf Grün: Der Dax wird am Mittwochmorgen zum Auftakt etwas fester erwartet, womit er an die freundlichen Trends vom Vortag anknüpft.



Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Plus von 0,49 Prozent auf 11,652 Punkte.

Dabei kann der deutsche Leitindex auf neue Rekordstände an der Wall Street und ebenfalls positive Vorgaben aus Asien bauen. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnete sich am Morgen ein ähnlich freundlicher Auftakt mit plus 0,50 Prozent ab.

IFO-INDEX - ANHALTEND GUTE STIMMUNG ERWARTET

Da die Berichtssaison hierzulande kurz pausiert, steht heute in Deutschland vor allem der Ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus. "Die deutschen Unternehmer dürften weiterhin bester Stimmung sein“, schätzte Dirk Gojny von der National-Bank am Morgen.

An der US-Börse hatten der breiter gefasste S&P 500 und der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 am Vortag im Handelsverlauf neue Bestmarken erreicht und dabei von guten Quartalszahlen und einem Anstieg im Rohstoffsektor profitiert, nachdem US-Präsident Donald Trump die Wiederaufnahme zweier umstrittener Pipeline-Projekte angeordnet hatte.

Gleichzeitig scheint sich unter Anlegern ein wenig die Unsicherheit über den künftigen wirtschaftspolitischen Kurs des neuen US-Präsidenten zu lichten - was in den vergangenen Tagen der größte Stolperstein für die Börsen weltweit gewesen war. Die Marktteilnehmer hoffen nun auf eine Fortsetzung der Trump-Rally, die die Märkte nach der US-Präsidentenwahl seit Anfang November kräftig angetrieben hatte.

MEDIEN: DEUTSCHE BANK PLANT TEIL-IPO DER FONDSTOCHTER

Auf Unternehmensseite sollten Anleger am Morgen die Aktien der Deutschen Bank im Blick behalten. Das Institut plant laut Medienberichten einen Teilbörsengang seiner Fondstochter Deutsche Asset Management. Die Idee sei zwar nicht neu, räumte ein Händler am Morgen ein, scheine nun aber Gestalt anzunehmen. "Die Intention ist, den Wert des Fonds-Geschäfts herauszukristallisieren, Kapital zu schöpfen und die Eigenkapitalquote zu erhöhen", so der Marktbeobachter. Die Aktie verteuerte sich vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 1 Prozent.