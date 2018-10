Aktien Frankfurt Ausblick: Wall-Street-Rally bahnt Weg für Erholungsversuch

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte am Mittwoch dank des Rückenwinds von der Wall Street einen neuen Erholungsversuch wagen.



Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex einen Kursanstieg von 1,44 Prozent auf 11 449 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 dürfte zum Auftakt um 1,15 Prozent zulegen.

Nach einem freundlichen Wochenauftakt hatte der Dax am Dienstag nicht an diese Entwicklung anknüpfen können und knapp ein halbes Prozent tiefer geschlossen. Doch nachdem die Hoffnung auf eine Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt den US-Börsen deutliche Gewinne beschert hat, die auch die Aktienkurse in Asien anschoben, winken dem Dax ebenfalls Gewinne.

Von einer Trendwende mit dem Auftakt für eine Jahresendrally wollte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners noch nicht sprechen. Er hält es jedoch für möglich, dass einige Käufer in den Markt gelockt werden aus Sorge, eine mögliche Weihnachtsrallye zu verpassen.