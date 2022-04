Aktien Frankfurt Ausblick: Schnäppchenjagd sorgt für Erholung des Dax

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei sehr schwachen Börsentagen stehen die Signale für den deutschen Aktienmarkt am Dienstag auf Erholung. Eine Aufholjagd an der Wall Street im späten Montagshandel und stabile Kurse in China liefern am Morgen positive Vorgaben. "Die Schnäppchenjäger sind da", schrieb Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. Nach den jüngsten Verlusten nutzten nun die ersten Mutigen die niedrigeren Kurse wieder zum Einstieg.

Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax ein Plus von 1,5 Prozent auf 14 126 Punkte. In den vergangenen beiden war der Dax um fast 600 Punkte oder vier Prozent abgesackt. Die Furcht vor einem rasanten Leitzinsanstieg in den USA und womöglich auch bald höheren Zinsen in der Eurozone hatte die Kurse ebenso belastet wie die wirtschaftlichen Folgen der rigiden Anti-Corona-Politik Chinas.

Kursbewegend bei den Einzelwerten dürften vor allem die Quartalsberichte von Unternehmen sein. Die Turbulenzen an den Finanzmärkten haben der Deutschen Börse ein starkes erstes Quartal beschert. Vorbörslich legten die Papiere beim Broker Lang & Schwarz um zwei Prozent zu. Starke Zahlen der schweizerischen Großbank UBS stützten auf der Handelsplattform Tradegate den Kurs der Deutschen Bank .

Die Anteile des Personaldienstleisters Amadeus Fire gewannen fast vier Prozent. Das Unternehmen profitiert vom Fachkräftemangel bei zeitgleich vollen Auftragsbüchern. Eine Kaufempfehlung der Bank JPMorgan für Stabilus ließ den Kurs des Herstellers von Gasdruckfedern und Hydraulikprodukten bei Lang & Schwarz um fünf Prozent zulegen./bek/mis