Aktien Frankfurt Ausblick: Rekordjagd der Wall Street gibt Dax wieder Schwung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der anhaltende Höhenflug an der Wall Street dürfte am Mittwoch auch dem Dax neues Leben einhauchen.



Knapp eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,40 Prozent auf 11 819 Punkte. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutet sich am Mittwoch ein ähnlich freundlicher Auftakt an.

Für den Dax sei nun entscheidend, dass er sein Jahreshoch bei 11 893 Punkten schnell überwinde, schrieb Chartexperte Franz-Georg Wenner vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar. Solange das nicht geschehe, bleibe die Gefahr eine deutlicheren Rückschlags. Nach einem starken Wochenstart war der Index am Dienstag auf der Stelle getreten - dass US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen erneut weitere Leitzinsanhebungen in Aussicht gestellt hatte, hatte die Anleger noch kalt gelassen.

Impulse könnten im Handelsverlauf eine Reihe von Konjunkturdaten, vor allem aus den USA, liefern. Dort stehen der Stimmungsindikator Empire State Index, die Industrieproduktion sowie die Verbraucherpreise auf der Agenda. Letztere rücken insbesondere angesichts der Signale einer anziehenden Inflation in den Fokus. Die Inflationsentwicklung ist wichtig für weitere Zinsentscheidungen der US-Notenbank.

GUTE ECKDATEN VON NORMA - GERRESHEIMER ÜBERZEUGT NICHT

In Deutschland zieht weiterhin die laufende Berichtssaison die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich, diesmal mit Zahlen aus dem MDax der mittelgroßen Unternehmen. Der Autozulieferer und Verbindungstechnik-Hersteller Norma dürfte davon profitieren, dass die Eckdaten für das vergangene Jahr laut einem Händler besser als erwartet ausfielen: Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Aktien vorbörslich um 1,4 Prozent.

Für Gerresheimer-Papiere ging es hingegen um 1,6 Prozent bergab. Der Verpackungsspezialist konnte die Anleger weder mit seinem Wachstum im vergangenen Jahr noch mit einer deutlichen Dividendenanhebung begeistern. Allerdings war die Aktie zuletzt schon gut gelaufen und bewegt sich nicht weit unterhalb ihres Rekordhochs aus dem vergangenen Herbst.

PFEIFFER VACUUM LEHNT BUSCH-OFFERTE AB

Im Technologiewerte-Index TecDax legten Pfeiffer Vacuum um 2,4 Prozent auf 107,20 Euro zu, nachdem der umworbene Spezialpumpenhersteller die Übernahmeofferte des Rivalen Busch als zu niedrig abgelehnt hat. Die vorläufigen Jahreszahlen rückten etwas in den Hintergrund.

Das Angebot des Konkurrenten enthalte keine marktübliche Kontrollprämie und spiegele auch nicht die von Busch unterstellten Wachstumsmöglichkeiten der Industrie wider, teilte das Unternehmen mit. Busch hatte 96,20 Euro je Aktie geboten, laut Busch-Angaben zum Zeitpunkt der Ankündigung des Angebots am 24. Januar eine Prämie von 12 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der 3 Monate zuvor./gl/ag