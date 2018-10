Aktien Frankfurt Ausblick: Moderate Verluste nach starkem Wochenauftakt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte nach dem starken Wochenauftakt wieder den Rückwärtsgang einlegen: Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex deutete mit 12 270 Punkten eine Stunden vor Handelsbeginn am Dienstag leichte Verluste für das Börsenbarometer an.



Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 könnte etwas tiefer in den Handel starten.

Die Wall Street hatte ihr Tageshoch am Vorabend just zum europäischen Handelsende erreicht. Danach kamen der US-Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreiten S&P 500 deutlicher zurück und scheuten damit vor einem weiteren Rekordhoch - trotz Einigung auf ein neues nordamerikanisches Freihandelsabkommen.

Autowerte sollten am Dienstag besonders im Auge behalten werden: Nach rund sechsstündigen Beratungen haben sich die Spitzen der großen Koalition auf ein Paket gegen Diesel-Fahrverbote in Städten geeinigt. Details sollen im Laufe des Tages von den Fachministern vorgestellt werden. Auf der Handelsplattform Tradegate bewegten sich die Aktien von BMW , Daimler und Volkswagen zunächst nur minimal.