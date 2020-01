Aktien Frankfurt Ausblick: Moderate Trump-Töne treiben Dax weiter voran

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gemäßigte Töne von US-Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran verleihen dem Dax am Donnerstag mehr Luft nach oben.



Knapp eine Stunde vor dem Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex einen Anstieg um 0,76 Prozent auf 13 421 Punkte. Bei 13 425 Punkten winkt ihm der höchste Stand seit dem Rekordhoch von Anfang 2018 bei knapp 13 600 Zählern. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx steuert am Donnerstag auf einen höheren Start zu.

Trotz eines iranischen Vergeltungsangriffs auf US-Stützpunkte im Irak scheint die unmittelbare Gefahr eines neuen Krieges im Nahen Osten zunächst gebannt. Trump kündigte am Mittwoch im Weißen Haus bei einer Ansprache an die Nation zwar neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran an, aber keine weiteren Militärschläge. Auch die Gegenseite verzichtete zunächst auf weitere Angriffsdrohungen.

Schon am Vortag hatte die Vergeltung die Anleger in Frankfurt nicht nachhaltig erschreckt. An der Wall Street griffen Anleger dann am Vorabend beherzt zu, der Dow verpasste kurz vor der Schlussglocke ein neues Rekordhoch nur knapp. "Es scheint fraglich, ob Trump im Wahljahr einen Krieg vom Zaun brechen will", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Das amerikanische Volk sei "erwiesenermaßen kriegsmüde".

Mit Blick auf die Einzelwerte spielt die Musik am Donnerstag eher in der zweiten deutschen Börsenliga - mit positiven Kursreaktionen. Allen voran stiegen im MDax die Aktien von Evotec im vorbörslichen Handel um 3,3 Prozent, weil der Wirkstoffforscher seine strategische Allianz mit dem Pharmariesen Bayer erweitert.

Außerdem setzte es sich am Donnerstag fort, dass viele Experten ihre Aktienempfehlungen im neuen Jahr überarbeiten. Die Commerzbank zum Beispiel empfiehlt nun die Biotech-Aktie von Morphosys zum Kauf, sie stieg vorbörslich um 1,8 Prozent. Mit einem deutlich nach oben geschraubten Kursziel von 160 Euro sieht Daniel Wendorff wieder Potenzial. Am Vortag hatte die Aktie bei knapp 130 Euro geschlossen.

Bei Aixtron war es das Bankhaus Lampe, das nun zum Kauf rät. Mit 12,50 Euro liegt das Kursziel hier mehr als ein Viertel über dem jüngsten Niveau bei gut 9 Euro. Vorbörslich rückte die Aktie des Spezialanlagenbauers für die Chipindustrie um 2,4 Prozent vor.

Im Dax wiederum zieht BMW auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent an. Als Treiber galt hier eine optimistischere Einschätzung mit "Outperform" durch die französische Investmentbank Exane BNP Paribas ./tih/jha/