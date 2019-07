Aktien Frankfurt Ausblick: Moderate Gewinne nach Kursrutsch am Vortag

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Freitag erst einmal etwas von den Kursverlusten nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Vortag erholen.



Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor dem Start ein Plus von 0,27 Prozent auf 12 396 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wurde ebenfalls etwas höher erwartet.

Am Donnerstag hatten die Aussagen des EZB-Präsidenten Mario Draghi zu Konjunktur und Geldpolitik nicht mehr ausgereicht, um Anleger zu weiteren Käufen zu bewegen. Die Kurse waren stattdessen unter Druck geraten. In der zu Ende gehenden Börsenwoche zeichnet sich aber für den Dax immerhin noch ein Plus von rund ein Prozent ab.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Bayer zu den Gewinnern zählen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern kommt in einem der wichtigen Glyphosat-Prozesse in den Vereinigten Staaten mit einer deutlich geringeren Strafzahlung davon. Bayer ist dort aber noch mit mehr als 13 400 Klagen wegen angeblicher Krebsgefahren von Produkten des von Bayer übernommenen US-Herstellers Monsanto konfrontiert. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Bayer-Aktien knapp ein Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag.

Der im MDax der mittelgroßen Werte notierte Bausoftwarehersteller Nemetschek überraschte im zweiten Quartal mit viel Gewinn. Das Unternehmen profitierte insbesondere vom Trend zur Digitalisierung von Bauunternehmen und Architekturbüros. Auf Tradegate zogen die Anteilsscheine um rund 4 Prozent an.

Gute Nachrichten kamen auch von Cancom : Der im Nebenwerteindex SDax gelistete IT-Dienstleister verzeichnete im zweiten Quartal ein strammes Umsatzwachstum. Damit schnellten die Papiere auf Tradegate um knapp 5 Prozent in die Höhe./la/jha/