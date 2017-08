Aktien Frankfurt Ausblick: Lethargie hält an - Starker Euro lähmt den Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der zuletzt richtungslose Dax dürfte auch zum Wochenstart lethargisch bleiben.



Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex notierte am Montag eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart 0,33 Prozent unter seinem Xetra-Schlussstand vom Freitag bei 12 128 Punkten. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutete sich ein ähnlich verhaltener Handelsauftakt an.

Auf der Notenbankkonferenz im US-amerikanischen Jackson Hole seien Hinweise zur weiteren Geldpolitik in den USA sowie der Eurozone ausgeblieben, schrieb Analyst Christian Henke vom Broker IG. Dennoch habe der Euro deutlich zugelegt. Eine starke Gemeinschaftswährung kann Exporte der hiesigen Unternehmen in Länder außerhalb der Eurozone erschweren. Ansonsten steht die Versicherungsbranche mit den Auswirkungen des Wirbelsturms "Harvey" in Südtexas im Fokus.

EURO AUF HOCH SEIT ZWEIEINHALB JAHREN

In Jackson Hole hatten sich die Vertreter der beiden größten Notenbanken zurückgehalten. Die Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, äußerte sich gar nicht zur Geldpolitik. Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, betonte die Notwendigkeit einer zunächst weiterhin lockeren Geldpolitik.

Einige Investoren hatten darauf gesetzt, dass Draghi versuchen würde, verbal gegen den stärkeren Euro gegenzusteuern. Doch das tat er nicht, so dass einige Anleger auf dem falschen Fuß erwischt wurden und schnell in den Euro investieren mussten. Der Euro kletterte daraufhin über 1,19 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren - auf diesem Niveau konnte er sich auch am Montagmorgen behaupten.

VERSICHERER MIT 'HARVEY' IM FOKUS - XARELTO-STUDIE BEFLÜGELT BAYER

Die europäische Versicherungsbranche sollte angesichts der Verwüstungen durch den Wirbelsturm "Harvey" einen Blick wert sein. In Asien zählten Versicherungspapiere zwar zu den Verlierern, der Ölpreis zeigte allerdings keine größere Reaktion. Das "Wall Street Journal" wusste die Anleger bereits zu beruhigen: Die Versicherer stünden insgesamt finanziell so gut da, dass sie der Wirbelsturm nicht allzu schwer treffen werde, hieß es.