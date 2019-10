Aktien Frankfurt Ausblick: Kursgewinne erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax sollte sich am Donnerstag mit moderaten Gewinnen auf hohem Niveau behaupten.



Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Plus von 0,19 Prozent auf 12 935 Punkte. Damit steuert der deutsche Leitindex auf einen satten Monatsgewinn von rund vier Prozent zu. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen ebenfalls leicht fester erwartet.

Die US-Währungshüter hatten am Mittwochabend zwar wie schon erwartet zum dritten Mal in Folge die Zinsen gesenkt. Sie sendeten aber klare Signale für eine Pause der geldpolitischen Lockerung. "Wir glauben, dass die Geldpolitik gut aufgestellt ist", sagte Notenbankpräsident Jerome Powell auf der Pressekonferenz nach Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse. Allerdings setzt Powell dabei voraus, dass es keine unerwartete und drastische Veränderung der konjunkturellen Entwicklung geben dürfe.

Der Dax gilt bei Charttechnikern nach seiner Rally zwar als deutlich überkauft. Bei Gewinnmitnahmen finden sich bisher jedoch schnell neue Käufer - wie tags zuvor beim zwischenzeitlichen Rutsch auf 12 830 Punkte. Unterstützung kommt zudem von den Börsen in Übersee: An der Wall Street hatte es der marktbreite S&P 500 zur Wochenmitte auf ein weiteres Rekordhoch geschafft. Auch in Japan legten die Kurse zuletzt zu, obwohl die dortigen Währungshüter bei einem unverändert lockeren geldpolitischen Kurs ihre Wachstumsprognose senkten.

Das Geschehen am deutschen Aktienmarkt wird weiter von der laufenden Berichtssaison dominiert. Mangels Dax-Mitgliedern mit Zahlen stehen diesmal vor allem Unternehmen aus der zweiten und dritten Börsenreihe im Fokus.

Der Online-Modehändler Zalando verzeichnete im dritten Quartal dank mehr neuer Kunden sowie deutlich gestiegenen Bestellungen ein kräftiges Wachstum. Das honorierten die Aktien vorbörslich: Auf der Handelsplattform Tradegate ging es um knapp 1,3 Prozent bergauf. Beim Großküchenausrüster Rational konnten sich die Anleger angesichts eines ebenfalls starken Wachstums über einen vorbörslichen Kursanstieg von mehr als drei Prozent freuen. Laut Händlern überraschte vor allem das operative Ergebnis (Ebit) positiv.

Auch der Bausoftwarehersteller Nemetschek berichtete über einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg und stellte in Aussicht, das obere Ende seiner Jahresziele zu erreichten. Die Aktien gewannen auf Tradegate knapp vier Prozent. Dass der Essenslieferant Delivery Hero seinen Ausblick abermals anhob, ließ dessen Anteilsscheine um gut vier Prozent steigen./gl/jha/