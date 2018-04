Aktien Frankfurt Ausblick: Gute US-Vorgaben halten Dax auf Erholungskurs

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der am Mittwochmittag eingeschlagene Erholungstrend am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag zunächst fortsetzen.



Der XDax als Indikator für den Dax stand etwa eine Stunde vor der Eröffnung bei 12 104 Punkten und damit 1,22 Prozent über seinem Vortagsniveau. Der jüngste Zick-Zack-Kurs um die Marke von 12 000 Punkten dürfte damit in die nächste Etappe gehen. Vorerst würde der deutsche Leitindex die vielbeachtete Schwelle nun wieder zurückerobern.

Zu verdanken hat der Leitindex die positive Tendenz vor allem der Wall Street, die am Vorabend in der zweiten Handelshälfte ins Plus gedreht war. Der Dow Jones Industrial begann zwar schwächer, startete dann jedoch durch und gewann letztlich fast einen Prozent. Stützend wirkt sich außerdem der schwache Euro aus, der sich nach seinen jüngsten Schwankungen über Nacht unter der Marke von 1,23 US-Dollar stabilisiert hat. Er kann so die Exportbedingungen für die europäischen Unternehmen erleichtern.

Laut dem technischen Analysten Christoph Geyer von der Commerzbank hat der Dax am Vortag einmal mehr eine wichtige Unterstützungszone bei 11 800 Punkten gehalten, wo er im späteren Verlauf nach oben abdrehte. Er vergleicht diese mit einem "Bollwerk". "Jeder Versuch der 'Bären', diesen Verteidigungswall zu durchbrechen, wird spätestens am Folgetag negiert", so Geyer. Er sieht nun das Potenzial, dass in den kommenden Tagen eine kurzfristige Erholung einsetzen könnte.

Wie schon an den vergangenen Tagen war die Nachrichtenlage auf Unternehmensseite in der kurzen Woche nach Ostern eher dünn. In dem positiven Marktumfeld standen auffällige vorbörsliche Bewegungen am ehesten mit Analystenkommentaren in Zusammenhang. Die Aktien von Metro etwa rückten auf der Handelsplattform Tradegate um 2 Prozent vor, womit sie zu den besten Werten im MDax zählten. Die britische Bank HSBC hatte sie zum Kauf empfohlen.

Auch Hella legten dort vorbörslich um die 2 Prozent zu. Die US-Bank JPMorgan attestierte der Aktie am Morgen noch mehr Kurspotenzial bis auf einen möglichen Rekordstand von 65 Euro. Der Hersteller von Lichttechnik und Elektronik für die Automobilhersteller sei für die Wachstumsaussichten der Branche günstig positioniert, schrieb Analyst Jose Asumendi in seiner Studie.

Im SDax gehörten außerdem Hypoport mit einem Anstieg um rund 2,5 Prozent auf Tradegate zu den Indexfavoriten. Hier half eine Kaufempfehlung der Commerzbank, die die Aktie neu in die Bewertung aufgenommen hat.

Im weiteren Handelsverlauf könnten wieder Konjunkturdaten in den Fokus der Anleger rücken. Etwa eine Stunde nach Börsenöffnung werden europäische Einkaufsmanagerdaten aus dem Dienstleistungsbereich erwartet./tih/fba