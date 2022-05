Aktien Frankfurt Ausblick: Freundlicher Start erwartet - Dax über 14 500 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Auftakt der neuen Woche an seine jüngste Gewinnserie anknüpfen. Knapp eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung stand der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex 0,63 Prozent höher bei 14 554 Punkten. Der EuroStoxx 50 wird rund 0,6 Prozent im Plus erwartet.

Am Freitag war der Dax auf den höchsten Stand seit fünf Wochen gestiegen und hatte einen Wochengewinn von rund dreieinhalb Prozent verzeichnet. Dabei hatte das Börsenbarometer auch seinen seit Januar währenden Abwärtstrend überwunden. Somit rücken nun zunächst die 100-Tage-Linie bei 14 547 Punkten und dann die exponentielle 200-Tage-Linie bei 14 728 Zählern näher. Sie gelten als längerfristige Trendbarometer.

Die Experten der Credit Suisse sehen den Optimismus der Anleger durch jüngste Unternehmensergebnisse und US-Wirtschaftsdaten gestärkt. Sie sprachen von einer "Erleichterungsrally", die vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq zuletzt wieder deutlich von ihrem Tiefststand seit November 2020 aus nach oben getrieben hatte.

An diesem Montag stehen die deutschen Inflationszahlen für Mai im Anlegerfokus, die am frühen Nachmittag erwartet werden. Die Inflationsanstiege der vergangenen Monate seien Treiber der Zinserwartungen rund um den Globus und damit das dominierende Thema an den Finanzmärkten gewesen, erinnerten die Experten des Helaba-Research-Teams. "Im Monatsvergleich dürfte sich der Preisanstieg zwar verlangsamt haben. Anders als in den USA hat die Jahresinflation hierzulande ihren Höhepunkt aber noch nicht überschritten", glaubt Analyst Thomas Altmann von QC Partners.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Siemens im Mittelpunkt des Interesses stehen. Der Industriekonzern hat nach eigenen Angaben den größten Auftrag in der 175-jährigen Geschichte des Elektrotechnikkonzerns erhalten. Zusammen mit zwei Partnern habe man in Ägypten einen Vertrag über den Bau eines 2000 Kilometer langen Hochgeschwindigkeits-Zugnetzes unterzeichnet. Demnach entfällt allein auf Siemens ein Auftragswert von 8,1 Milliarden Euro. Vorbörslich ging es auf der Handelsplattform Tradegate für die Siemens-Papiere zuletzt um 4,9 Prozent nach oben.

Einen Blick wert sein könnten auch die Aktien von Traton , die auf Tradegate um 0,8 Prozent auf 17,13 Euro fielen. Sie litten unter einem verhaltenen Analystenkommentar der französischen Investmentbank Exane BNP Paribas. Bei einem Kursziel von 15 Euro sehen die Exane-Experten nicht ausreichend Kurspotenzial und stuften die Papiere der Volkswagen-Tochter von "Neutral" auf "Underperform" ab./edh/jha/