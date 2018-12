Aktien Frankfurt Ausblick: Erholung an Wall Street sorgt für stabilen Dax

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine kräftige Erholung der Kurse an der Wall Street am Vortag dürfte am Dienstag ein weiteres Absacken des Dax verhindern.



Nach anfänglichen Verlusten hatte sich der Der Dow Jones Industrial nach dem Handelsschluss am deutschen Aktienmarkt erholt und am Ende leicht im Plus geschlossen.

Der XDax signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn für den Leitindex Dax ein Plus von rund einem Prozent auf 10 730 Punkte. Beim Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte die Erholung etwas weniger stark ausfallen.

"Positive Signale" machte Analyst Thomas Altmann von QC Partners beim Handelskonflikt zwischen den USA und China aus. Beide Staaten haben sich über einen Fahrplan für die Verhandlungen über ein Ende ihres Handelskrieges ausgetauscht. "Anleger dürfen hier weiterhin auf eine langfristige Lösung hoffen", sagte Altmann.

In den vergangenen fünf Börsentagen war der Dax um mehr als 7 Prozent eingebrochen auf den tiefsten Stand seit rund zwei Jahren. Von der wichtigen Marke von 10 000 Punkten ist der deutsche Leitindex nach diesen Verlusten nicht mehr weit entfernt. Der Handelskrieg und der Brexit hatten Anleger verunsichert.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate stiegen Aktien von Covestro um gut 3 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Die Investmentbank Morgan Stanley hat die Papiere auf "Übergewichten" erhöht. Eine Hochstufung von "Neutral" auf "Kaufen" durch Goldman Sachs ließ Nordex -Aktien um mehr als 5 Prozent zulegen.

Eine reduzierte Gewinnprognose der Baumarktkette Hornbach vom Vorabend ließ den Kurs am Dienstag vorbörslich um 14 Prozent einknicken. Die Baumarktkette begründete dies mit gestiegenen Einkaufspreisen. Auch die Papiere der Hornbach Holdinggesellschaft sackten um 9 Prozent ab./bek/jha/