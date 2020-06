Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wieder stark - Fed eilt zur Hilfe

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rückendeckung der US-Notenbank Fed hellt die Stimmung an den Börsen am Dienstag merklich auf.



Nach sechs Handelstagen in Folge mit Verlusten dürfte es mit dem Dax wieder kräftig aufwärts gehen. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 3 Prozent auf 12 269 Punkte. Damit läge der Dax wieder über der 12 000er Marke.

Die Fed will zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der Corona-Krise nun auch einzelne Unternehmensanleihen kaufen. Das verhalf dem Dow Jones Industrial am Vortag nach anfänglichen Verlusten ins Plus. Zudem erwägt die Trump-Regierung ein Infrastruktur-Programm im Volumen von mehr als einer Billion Dollar. Und auch die japanische Notenbank fährt die Unterstützung für Unternehmen wegen der Corona-Krise deutlich hoch.

"Die Federal Reserve eilt zur Hilfe", betitelte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda einen Marktkommentar. Mit dem Kauf von Anleihen greife sie den Unternehmen unmittelbar unter die Arme - zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Anleger angesichts einer drohenden zweiten Infektionswelle in eine Wagenburg zurückgezogen hätten. Mit dem frischen Geld der Fed könne das Motto nun also wieder "Back to Business" und somit pro Aktienkäufe lauten.

An Asiens Börsen ging es bereits kräftig aufwärts mit den Kursen. Am stärksten in Tokio, wo der Leitindex Nikkei um fast 5 Prozent nach oben schnellte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird zum Start mit einem Plus von 2,6 Prozent erwartet.

Mit Blick auf die Einzeltitel gibt es am Morgen kaum Impulse. Im Dax könnten Aktien von Linde in der breiten Markterholung etwas zurückbleiben. Die Investmentbank HSBC senkte die Papiere des Herstellers von Gasen von "Kaufen" auf "Halten". Auf Tradegate zeigte sich der Kurs davon bislang allerdings ungerührt mit einem Plus von 2,5 Prozent.

Eine Kaufempfehlung der Commerzbank schob die Aktien des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer am Morgen um mehr als 3 Prozent an.

Zalando -Aktien gerieten im vorbörslichen Handel nach einer Aktienplatzierung durch den Großaktionär Kinnevik unter Druck./bek/mis