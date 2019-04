Aktien Frankfurt Ausblick: Dax steuert auf neues Hoch seit Oktober 2018 zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag mit einem neuem Hoch seit Oktober 2018 in den Handel starten.



Die zuletzt immer wieder hart umkämpfte Marke von 12 000 Punkten ließe er damit noch ein Stück weiter hinter sich.

"Das Umfeld für den Aktienmarkt ist günstig, denn die Risikobereitschaft nimmt mit der Fristverlängerung beim Brexit und positiven Signalen vonseiten der Handelsgespräche zwischen den USA und China zu", sagte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Landesbank Helaba. Zudem hätten die bei Marktteilnehmern vorherrschenden Konjunktursorgen keine weitere Nahrung erhalten.

Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den Leitindex lässt ein Plus von 0,22 Prozent auf 12 046 Punkte erwarten. Der EuroStoxx 50 wird am Dienstag mit einem ähnlich moderaten Plus erwartet.

Sollten zudem am späteren Vormittag die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland erneut steigen, könnte dies laut Wortberg zu einer weiteren Beruhigung beitragen und das Interesse an Aktien zusätzlich schüren. Das vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Stimmungsbarometer beruht auf einer Befragung von Finanzmarktanalysten und war im vergangenen Jahr in den negativen Bereich gerutscht. Inzwischen hat sich der ZEW-Indikator aber die letzten fünf Mal in Folge, wenn auch auf niedrigem Niveau, wieder aufgehellt.

Nicht nur in den USA läuft die Berichtssaison an, auch hierzulande haben bereits vereinzelt Unternehmen Eckdaten zum Jahresauftaktquartal bekannt gegeben. Am Vorabend die Lufthansa und Zalando. Belastet von hohen Treibstoffkosten und Überkapazitäten flog die Lufthansa einen bereinigten operativen Verlust (Ebit) von 336 Millionen Euro ein. Zwar bekräftigte der Dax-Konzern seine Jahresziele, doch die Anleger der Fluggesellschaft reagierten bereits vergrätzt. Vorbörslich sank das Papier auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Börsenschluss am Montag um knapp 5 Prozent.

Dagegen überraschte der Online-Händler Zalando positiv. Statt eines am Markt erwarteten operativen Verlustes rechnet das MDax -Unternehmen für das erste Quartal mit einem bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) in Höhe eines einstelligen Millionenbetrages. Der Aktienkurs sprang auf Tradegate um fast 4 Prozent hoch.

Nachrichten gab es auch vom Biotechnologieunternehmen Morphosys , das sich Hoffnungen machen kann auf eine eventuell noch breitere Anwendung von Guselkumab. Der Lizenzpartner Janssen startete die klinische Entwicklung dieses Antikörpers in der Indikation familiäre adenomatöse Polyposis. Die Tests sind allerdings noch in einem sehr frühen Stadium. Vorbörslich ging es dennoch um knapp 2 Prozent nach oben.

Ansonsten dürften erneut Umstufungen im Blick stehen. So empfiehlt die Baader Bank die Aktie der Gea Group nun zum Verkauf und kritisierte, dass die Restrukturierung des Anlagenbauers kein Ende nimmt, was den Papieren vorbörslich ein Minus von fast 2 Prozent einbrockte.

Die Privatbank Berenberg empfiehlt indes nun das Papier von Rational zum Kauf. Durch die Korrektur des Kurses seit September 2018 sei die Aktie des Herstellers von Großküchengeräten nun wieder attraktiv, hieß es. Die HSBC indes hob Drägerwerk auf "Hold" und glaubt, dass der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern die Talsohle wohl hinter sich gelassen hat. Zwar bleibe die Geschäftsentwicklung schwer vorherzusagen, doch die Eckdaten für das erste Quartal könnten die Stimmung verbessern. Beide Aktien legten vor dem Handelsstart zu./ck/mis