Aktien Frankfurt Ausblick: Dax steht still - Weiter viele Unternehmensberichte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax zeichnet sich am Freitag zunächst wenig Bewegung ab.



Der X-Dax als vorbörslicher Indikator signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart, dass der Leitindex vorerst unverändert bei 12 283 Punkten verharrt. Am Vortag schloss der Dax erstmals nach neun Gewinntagen wieder mit Verlusten. Experte Christian Henke vom Broker IG sprach von einer "Mini-Korrektur". Der EuroStoxx 50 wird minimal stärker erwartet.

Die Vorgaben aus Übersee waren überwiegend negativ. Am letzten Tag der wegen Ostern verkürzten Handelswoche dürften sich Anleger nicht mehr allzu weit aus dem Fenster lehnen, war von einem Börsianer zu hören. Seit Jahresbeginn hat der Dax bereits mehr als 16 Prozent dazu gewonnen. "Offensichtlich scheint dem Index die Schwungkraft, zumindest kurzfristig, zu fehlen", kommentierte Helaba-Analyst Christian Schmidt.

Die Berichtssaison setzt sich zum Wochenausklang fort: Die Deutsche Bank rechnet nach einem Einbruch der Erträge im ersten Quartal für das Gesamtjahr mit keinen Zuwächsen mehr. Anfang Februar peilte die Bank noch eine leichte Steigerung an. Die Aktie verlor einen Tag nach dem Scheitern der Fusionsgespräche mit der Commerzbank auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss rund 1,2 Prozent.

Auch Daimler öffnete am Freitag seine Bücher. Der Autobauer knabbert am schwächelnden Kerngeschäft und weiter hohen Ausgaben. Den Jahresausblick für das operative Konzernergebnis bestätigte Daimler allerdings. Vorbörslich gab die Aktie auf der Handelsplattform Tradegate rund 1,2 Prozent nach. Ein Händler verwies allerdings auf gute Zahlen von Ford , welche die Autobranche etwas stützen könnten. Auch Zulieferer Continental wird am Morgen Eckdaten zum ersten Quartal präsentieren.

Außerdem stehen Hauptversammlungen auf der Agenda, unter anderem von Bayer . Dem Agrarchemie- und Pharmakonzern droht wegen der Glyphosat-Probleme eine hitzige Veranstaltung. Am Nachmittag kommen einige Konjunkturdaten und weitere Quartalszahlen aus den USA./niw/ajx/jha/