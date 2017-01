Aktien Frankfurt Ausblick: Dax startet neuen Angriff auf Marke von 11600 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von positiven chinesischen Konjunktursignalen dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag an seinen starken Jahresauftakt anknüpfen.



In Chinas Industrie hatte sich die Stimmung im Dezember überraschend deutlich gebessert, wie der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsindikator zeigte.

Rund eine Stunde vor Sitzungsauftakt signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,20 Prozent bei 11 621 Punkten. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex um mehr als 1 Prozent zugelegt und zwischenzeitlich erstmals seit Mitte August 2015 wieder die Marke von 11 600 Punkten überwunden. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sowie der SDax , die die kleineren deutschen Firmen repräsentieren, waren auf Rekordhochs geklettert.

Auch beim EuroStoxx 50 wird am Dienstag mit einer freundlichen Eröffnungstendenz gerechnet. Zuletzt lautete die Indikation für den Leitindex der Eurozone plus 0,36 Prozent.

INFINEON IM BLICK

Im weiteren Verlauf könnte die Bekanntgabe weiterer Wirtschaftsdaten den Börsen zusätzliche Impulse liefern. Unter anderem stehen die deutschen Arbeitslosenzahlen und Verbraucherpreise sowie in den USA der ISM-Einkaufsmanagerindex auf der Agenda.