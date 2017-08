Aktien Frankfurt Ausblick: Dax startet Erholungsversuch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag nach den Vortagesverlusten einen neuen Ausbruchsversuch wagen.



Positive Vorgaben sollten dabei die überwiegend festeren asiatischen Börsen liefern. Auch der Future auf den breit gefassten US-Index S&P 500 legte seit dem Xetra-Schluss moderat zu.

Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax stieg am Dienstag rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart um 0,40 Prozent auf 12 114 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird rund 0,3 Prozent höher erwartet.

Jüngst hatten geopolitische Spannungen rund um Nordkorea, das Polit-Chaos im Weißen Haus und der starke Euro dem deutschen Aktienmarkt zugesetzt. Der Dax sei derzeit "zwischen orientierungslos und schwach," schrieben die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index Radar. Eine Unterstützung sehen sie um die 12 100 Punkte.

In diesem Bereich hatte der Dax sich zuletzt bereits mehrfach wieder gefangen. Mit dieser Marke scheint das Börsenbarometer nun auch am Dienstag zu ringen, bevor am späten Vormittag die ZEW-Konjunkturerwartungen frische Impulse liefern könnten.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Bilfinger von zwei Bestellungen profitieren. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere des Industriedienstleisters zuletzt um 0,6 Prozent. Bilfinger liefert eine Behandlungsanlage für nuklearen Abfall für das neue britische Atomkraftwerk Hinkley Point C. Ein zweiter Auftrag kommt aus Schweden: Für die dortige Gesellschaft SKB arbeitet Bilfinger nach eigenen Angaben an der Entwicklung einer Einkapselungsanlage für abgebrannte Brennelemente am Standort Oskarshamn mit. Beide Aufträge zusammen haben nach Angaben des Unternehmens ein Volumen von rund 30 Millionen Euro.