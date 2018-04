Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nimmt weiteren Anlauf auf 12 600 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte mit leichten Gewinnen in die durch den Maifeiertag verkürzte Handelswoche starten.



Eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt signalisiert der X-Dax als Indikator für den Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 12 606 Punkte. Die asiatischen Börsen geben einen positiven Trend vor.

Seit Mitte April nahm der Dax bereits mehrfach Anlauf auf die Marke von 12 600 Punkten, konnte sie jedoch jeweils nur im Handelsverlauf kurzzeitig überwinden. Er blieb zudem knapp unter der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 12 664 Punkten liegt.

In Asien freuen sich die Anleger vor allem über Entspannung mit Nordkorea. Das isolierte Land will nach südkoreanischen Angaben auf seine Atomwaffen verzichten, sollten die USA einer Nichtangriffsvereinbarung zustimmen. Zudem habe der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un beim Gipfeltreffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-In am Freitag zugesagt, das Atomtestgelände Punggye-ri im Nordosten des Landes im Mai zu schließen.

Im Wochenverlauf richten die Anleger ihr Augenmerk auf die Sitzung der amerikanischen Notenbank Fed am Mittwoch und den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Zuletzt war die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erstmals seit mehr als vier Jahren wieder über 3 Prozent gestiegen - eine Entwicklung, die die Attraktivität von Aktien schrittweise verschlechtern kann.

Unter den Einzelwerten standen Papiere der Deutschen Telekom mit einem vorbörslichen Plus von mehr als 3 Prozent klar im Fokus. Die Telekom-Tochter T-Mobile US schluckt nun doch den US-Rivalen Sprint. Am Sonntag sei eine verbindliche Einigung erzielt worden, um beide Unternehmen zusammenzuführen, hieß es in einer Mitteilung der Telekom. Es ist eine Milliarden-Hochzeit, die die Kräfteverhältnisse auf dem umkämpften amerikanischen Mobilfunkmarkt neu definieren könnte.

Analyst Dhananjay Mirchandani von Bernstein Research lobte den für die Telekom attraktiven Deal. Einziger Haken sei eine steigende Verschuldung.