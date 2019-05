Aktien Frankfurt Ausblick: Dax moderat im Minus erwartet - VW steigt nach Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax fehlt am Donnerstag trotz einer Feiertagspause zunächst die Kraft für weitere Kursgewinne.



Angesichts der uneinheitlichen Entwicklung an den Übersee-Börsen fehlt es dem deutschen Leitindex an Rückenwind. Zudem müssen sich die Anleger hierzulande erneut durch viele Geschäftszahlen kämpfen.

Der X-Dax als außerbörslicher Dax-Indikator signalisierte gut eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,15 Prozent auf 12 326 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ähnlich verhalten erwartet. Am Dienstag vor dem 1. Mai hatten der Dax und EuroStoxx leicht zugelegt.

An der Wall Street, wo am Mittwoch gehandelt worden war, hatten die Aktienkurse nach Aussagen der US-Notenbank zur Inflation ins Minus gedreht. Dagegen ging es in Hong Kong zuletzt etwas bergauf. Am japanischen Aktienmarkt fand wegen der sogenannten Goldenen Woche weiterhin kein Handel statt.

Allein aus dem Dax legten am Donnerstag Volkswagen , der Medizinkonzern Fresenius und dessen Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) Zahlen für das erste Quartal vor. Hinzu kommen viele Unternehmen aus der zweiten und dritten Börsenreihe.

Volkswagen wurde zu Jahresbeginn von schwächeren Verkäufen sowie Sondereinflüssen für Rechtsrisiken in Milliardenhöhe belastet:. Allerdings schnitt die Marke Volkswagen besser als erwartet ab. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Aktien vorbörslich knapp zwei Prozent.

Derweil startete Fresenius nach den Vorjahresturbulenzen mit einem überraschend starken Wachstum ins Jahr 2019. Die Tochter FMC profitierte von vorzeitigen Effekten aus einigen Vereinbarungen, unter anderem zu bestimmten Medikamenten in Nordamerika. Auf Tradegate verteuerten sich Fresenius und FMC um knapp drei beziehungsweise mehr als ein Prozent./gl/mis