Aktien Frankfurt Ausblick: Dax legt nach Vortageserholung etwas weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte nach der Vortageserholung zunächst mit moderaten Gewinnen in den Handel starten.



Knapp eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels am Donnerstag signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,17 Prozent auf 10 433 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer der Eurozone wird ebenfalls etwas höher erwartet. Der Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs sowie aktuelle Arbeitslosenzahlen aus den USA sorgen für Zurückhaltung.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre EU-Kollegen wollen vor allem über den Plan zur wirtschaftlichen Erholung nach der akuten Corona-Krise beraten. Eine Lösung wird allerdings noch nicht erwartet. Allerdings geht man davon aus, dass ein bereits von den Finanzministern ausgehandeltes Hilfspaket im Umfang von 540 Milliarden Euro zur Unterstützung von Arbeitsplätzen, Firmen und verschuldeten Staaten gebilligt werden wird.

Der zuletzt äußerst turbulente Ölmarkt bleibt ebenfalls im Fokus. Zuletzt ging es nach dem heftigen Rutsch wieder aufwärts. Ausschlaggebend hierfür waren wiederholte Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump in Richtung Iran, sich amerikanischen Schiffen nicht in den Weg zu stellen. Hintergrund war ein Zwischenfall auf offener See.

Hierzulande stehen unter anderem einige Unternehmen aus dem Dax mit Nachrichten im Fokus. So erteilte der Wohnimmobilienkonzern Vonovia fortgesetzten Spekulationen über eine mögliche Übernahme des im MDax der mittelgroßen Werte gelisteten Konkurrenten Deutsche Wohnen zumindest vorerst eine vage Absage. Zwar seien Akquisitionen Strategiebestandteil, eine derartige Transaktion in Berlin wäre aber nur realistisch, "wenn fundamentale Fragen geklärt wären und sie von einem entsprechenden Willen der Berliner Politik getragen würde", wie Vonovia mitteilte. Laut Analyst Neil Green von der US-Bank JPMorgan birgt ein solcher Deal viele Hürden und Unwägbarkeiten. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Aktien von Deutsche Wohnen knapp 5 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch, während die von Vonovia nur etwas zulegten.

Der Zahlungsdienstleister Wirecard verschiebt derweil die Veröffentlichung einer nach Manipulationsvorwürfen angestoßenen Sonderprüfung der Bilanzen zum zweiten Mal. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG will ihre Ergebnisse demnach am kommenden Montag (27. April) übermitteln. Bisher sei bei der Sonderprüfung in allen vier relevanten Geschäftsbereichen nichts Substanzielles herausgekommen, das eine Korrektur der Bilanzen der Jahre 2016, 2017 und 2018 notwendig machen würde. Die Anteilsscheine stiegen um knapp 3 Prozent.

Der Auto- und Lastwagenbauer Daimler muss wegen der Coronavirus-Pandemie einen deutlichen Gewinneinbruch hinnehmen. Viele Anleger dürften aber bereits damit gerechnet haben, sagte ein Händler. Für die Papiere ging es auf Tradegate um 0,5 Prozent nach oben.

Negativ aber überraschte offensichtlich, dass der Immobilienverwalter Corestate Capital nur einen Monat nach der Bestätigung seiner Jahresziele diese nun wieder einkassiert hat. Die Anteilsscheine knickten auf Tradegate um 18 Prozent ein./la/fba