Aktien Frankfurt Ausblick: Dax kräftig erholt - Ukraine und Zahlen prägen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch einen erneuten Erholungsversuch starten. Trotz des anhaltenden Ukraine-Kriegs und weiter hoher Ölpreise signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn ein deutliches Plus von 2,3 Prozent auf 13 128 Punkte. Am Vortag hatte der Dax nach einem wechselhaften Verlauf zwar kaum verändert geschlossen. Damit aber die vorangegangene Talfahrt erst einmal gestoppt. Der am Vortag schwächelnde EuroStoxx 50 wird am Morgen ebenfalls mehr als zwei Prozent im Plus erwartet.

"Die Stabilisierung geht in die nächste Runde", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Broker QC Partners mit Blick auf den Dax. Der Leitindex kämpfe einmal mehr um die psychologisch jetzt besonders wichtige Marke von 13 000 Punkten. "Die Aussicht auf eine Stabilisierung lockt jetzt doch einige Schnäppchenjäger in den Markt", folgerte er. Die internationalen Vorgaben sind mit den Verlusten in New York sowie deutlichen Abschlägen an den Börsen in China sowie Hongkong allerdings keine Hilfe.

In Deutschland richten sich die Blicke zur Wochenmitte zudem auf etliche Unternehmenszahlen. Unter anderem berichten die Dax-Mitglieder Deutsche Post , Adidas , Continental und Brenntag über ihre Geschäftsentwicklung.

Die Aktien der Deutschen Post zogen vorbörslich kräftig an, nachdem der Logistikkonzern für das vergangene Jahr ein Rekordergebnis berichtet und eine Dividendenanhebung vorgeschlagen hatte. Zudem legen die Bonner ein neues, zwei Milliarden Euro schweres Aktienrückkauf-Programm auf.

Dass Adidas nach einem Gewinnsprung 2021 im laufenden Jahr weiter wachsen will, bescherte den Titeln des Sportartikelherstellers ebenfalls vorbörsliche Gewinne.

Auch für die Continental-Papiere ging es bergauf. Der Autozulieferer und Reifenhersteller will nach der Rückkehr in die schwarzen Zahlen für das vergangene Jahr wie erwartet wieder eine Dividende zahlen - diese liegt indes deutlich höher als von Analysten im Schnitt erwartet.

Der Chemikalienhändler Brenntag berichtete für 2021 sowohl für den Umsatz als auch für den um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) einen sprunghaften Anstieg. Zudem soll die Gewinnausschüttung steigen. Sowohl die Zahle als auch das in Aussicht gestellte weitere Wachstum übertrafen die Erwartungen./gl/jha/